Bianca Drăgușanu, o femeie puternică. Ce nu vrea să facă vreodată într-o relaţie. Cum se înţelege cu Victor Slav: „Toţi se luptă pe pensii alimentare” EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu nu mai are nevoie de introducere, fiind cunoscută în toată țara de ani buni. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech, Bianca ne-a dezvăluit mai multe lucruri din viața sa, dar a oferit și sfaturi femeilor care vor să devină mai puternice. De asemenea, un alt subiect important atins în interviul de astăzi, sunt chiar relațiile care dau bătăi de cap multora dintre noi. Despre cum ar trebui să se comporte o doamnă și ce greșeli ar trebui să evite, vezi în rândurile de mai jos!

Bianca a fost întrebată cam ce înseamnă pentru ea o femeie puternică, mai ales că multe doamne sau domnișoare din țară o apreciază pe blondă și vor să știe trucurile pentru a deveni mai ”sigure” pe ele.

Întrebată dacă a trecut prin dezamăgiri, Bianca a fost foarte sigură de răspunsul ei, explicând și faptul că fiecare persoană are în viața sa momente în care lucrurile nu merg în direcția dorită.

Totodată, întrebată care ar putea fi greșelile unei femei atunci când vine vorba despre relații, Bianca a insistat pe faptul că mereu o femeie trebuie să se pună pe primul loc.

Desigur, un subiect de care oamenii ar putea fi curioși este chiar fosta relație cu Victor Slav, tatăl Sofiei, fiica celor doi. Bianca a declarat faptul că ea și fostul prezentator de televiziune au rămas în relații bune, mai ales pentru copilul pe care îl au împreună.

„Suntem doi oameni maturi, am rămas în limitele unei prietenii să spun, normale, cu respect. Ne respectăm de dragul copilului, nu ştiu foarte multe cazuri la noi, din ce am văzut cam toți se luptă pe pensii alimentare, pe bani, își folosesc copiii ca monedă de schimb, ceea ce e foarte dureros. Copilul are cel mai mult de suferit dintr-un divorț. Ne știm foarte bine, știm fiecare ce are de făcut, la noi nu s-a pus problema”.