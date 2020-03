Vești proaste pentru Amalia Năstase. Ce se întâmplă acum cu fosta soție a lui Ilie Năstase

Și afacerile Amaliei Năstase sunt în cădere liberă, din cauza pandemiei de coronavirus. Reamintim că la scurt timp după ce președintele Klaus Iohannis a decretat stare de urgență în România, business-urile mai multor personalități din România au avut de suferit.

Vești proaste pentru Amalia Năstase

Amalia Năstase a făcut și ea declarații despre ceea ce i se întâmplă în această perioadă. Astfel că, fosta soție a lui Ilie Năstase a fost nevoită să-și închidă magazinul din mall, dar și să își anuleze mai multe evenimente importante.

„Noi am deschis acum 10 zile un magazin de haine de copii în Mall-ul Băneasa, Jacadi: magazin pe care l-am închis marți… În activitatea cealaltă, de agenție de evenimente și PR, aveam două evenimente mari, care s-au anulat în perioada 12-17 martie, deci da, ne-a afectat din plin. Nu prea poți să te ții departe de ce se întâmplă, pentru că este ceva absolut nou și necunoscut și bineînțeles că te sperie incertitudinea. Stăm în casă și suntem cu activități mai mereu, fetele au școală online în fiecare zi, Toma e în lumea jocurilor și nu știu cât înțelege din ce se întâmplă’, a precizat Amalia Năstase pentru Click. Reamintim că în urmă cu ceva timp, fosta soție a lui Ilie Năstase ajunsese să cântărească aproape 100 de kilograme, mai exact 97.

Cât a slăbit Amalia Năstase

Amalia Năstase a decis, la un moment dat, că este momentul să slăbească, așadar, în urma unei diete stricte și a exercițiilor de la sală, a ajuns cum la 66 de kilograme.

„Chiar azi mă uitam în oglindă și mă gândeam că măcar bine că am slăbit și am intrat în carantină asta slabă, pentru că statul în casă nu ajută mult siluetei și dacă mă mai și îngrășam peste cele 30 de kg în plus, nu știu cum m-aș fi simțit. Ajunsesem la 97 de kg și am zis că dacă ating suta, gata, totul e pierdut. Nu am vrut să fiu un caz pierdut’, a mai precizat Amalia Năstase pentru Click.