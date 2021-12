Vești crunte pentru Marius Șumudică, la final de an: „Acesta este adevărul”

Vești crunte pentru Marius Șumudică, la final de an. Tehnicianul român are un sezon total nereușit cu Malatyaspor, echipă din prima ligă din Turcia. Formația antrenată de antrenorul de 50 de ani a ajuns la 9 partide fără victorie. În partida de duminică, elevii lui Șumudică au pierdut cu 0-2 în fața celor de la Fenerbahce. Ultima întâlnire din acest an va avea loc joi, 30 decembrie, în Cupa Turciei.

Vești crunte pentru Marius Șumudică, la final de an. Fostul „antrenor al anului”, în 2020, în Turcia, are viață grea pe banca celor de la Yeni Malatyaspor. Tehnicianul de 50 de ani a trecut de la dorința de a se lupta pentru titluri și trofee la lupta pentru supraviețuirea în prima ligă turcă.

Marius Șumudică a fost deja contestat virulent de fanii echipei, inclusiv prin proteste în stradă, conform Playsport. Tehnicianul a avut o tentativă de a demisiona, respinsă de conducerea clubului. Pe de altă parte, el încearcă să-și apropie suporterii, deschizându-și, în premieră, un cont pe o rețea de socializare.

„Am un mare respect pentru suporteri, iar acum vă promit: Nu vă temeți! Veți vedea, suntem pe drumul cel bun, iar Malatya, cu Șumudică antrenor, nu va merge niciodată în liga a doua. Niciodată! Trebuie să credeți în noi, noi vom da tot ce avem mai bun pentru echipă, pentru oraș, pentru fani. În vară vom fi fericiți pentru că am schimbat fața echipei și vom fi în prima ligă. În sezonul viitor, dacă vom continua împreună, vom avea un sezon mai bun decât acesta. Toate cele bune, vă iubesc și avem nevoie de voi”, a scris Marius Șumudică la debutul său pe Twitter.

„Acesta este adevărul”

Marius Șumudică are probleme, însă, cu realitatea din teren. În ultima partidă din campionat pe acest an, Malatyaspor a pierdut în deplasare, scor 0-2, cu Fenerbahce. Diferența de valoare a fost evidentă, astfel că Marius Șumudică a recunoscut acest lucru, arătându-se încă optimist în privința salvării de la retrogradare.

După acest meci, Malatyaspor a ajuns pe ultimul loc al clasamentului la terminarea turului, cu doar 15 puncte adunate după 19 etape.

„Nu am pierdut foarte mult după acest meci. Mai sunt încă două echipe care au 15 puncte în subsolul clasamentului, iar următoarele echipe au 17, respectiv 18 puncte. Nu s-a terminat nimic. Vedem cum se va desfășura returul. Dacă nu poți marca împotriva lui Fenerbahce din cel mult două ocazii, n-ai nicio șansă! Fenerbahce are o echipă mult mai bună, au o bancă puternică, nu ne putem compara cu ei. Acesta este adevărul acum. După ce vom face câteva transferuri vom fi obligați să adunăm puncte. Nu este nimic decis acum, orice se poate întâmpla în campionat”, a spus Șumudică, după eșecul cu Fenerbahce, citat de Kar360.com.

Trupa lui Șumudică este la egalitate de puncte cu Kasimpasa și Goztepe, dar are un golaveraj mai slab. Ultima întâlnire din acest an pentru elevii lui Marius Șumudică va avea loc, joi, 30 decembrie. Malatyaspor va juca în 16-imile Cupei Turciei cu formația din liga secundă, Bandirmaspor.