Decizia șocantă a lui Marius Șumudică. Ce anunț major le-a dat șefilor săi

Decizia șocantă a lui Marius Șumudică. Tehnicianul român are viață grea la Malatyaspor. Echipa din prima ligă turcă are o serie de 6 meciuri fără victorie în campionat și ocupă antepenultimul loc în clasament. Marius Șumudică a privit neputincios ultimul eșec, unul categoric, 2-6 cu Alanyaspor și a luat o hotărâre extremă.

Decizia șocantă a lui Marius Șumudică. Antrenorul român și-a făcut un nume în Super League datorită rezultatelor obținute cu Gaziantep. Tehnicianul de 50 de ani a fost declarat chiar „antrenorul anului” în Turcia, în 2020. Dar, de atunci, s-au schimbat multe.

Marius Șumudică a revenit în Turcia după scurta și neplăcuta experiență de la CFR Cluj. Deși declarase că vrea să se lupte pentru titluri și trofee, el a acceptat să preia o echipă modestă din Super League, Malatyaspor. Curând, avea să descopere că a comis, poate, o mare greșeală.

„Eram fericit când am ajuns aici şi am văzut primul 11. Totuşi, când m-am uitat la ce rezerve am, am fost şocat. Toată lumea îmi spunea să nu semnez cu Malatyaspor că îmi voi distruge numele, după ce am avut succes la Gaziantep. Trebuie să transferăm jucători. Îmi este ruşine pentru că 10 dintre jucătorii noştri nu sunt de nivelul primei ligi! E nevoie de cel puţin 6 transferuri pentru a nu retrograda!”, a declarat Marius Șumudică potrivit trtspor.com.tr.