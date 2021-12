Marius Șumudică, spectacol pe o rețea de socializare. Cum vorbește limba engleză antrenorul de la Malatyaspor VIDEO

Marius Șumudică, spectacol pe o rețea de socializare. Antrenorul român de la Malatyaspor trece printr-o perioadă dificilă. Echipa are 7 meciuri fără victorie și a ajuns pe penultimul loc în prima ligă din Turcia. Șumudică e contestat puternic de fanii formației sale, așa că a încercat o strategie de împăcare cu ei. Tehnicianul de 50 de ani și-a făcut cont pe o rețea de socializare, deși nu este un fan al acestora.

Marius Șumudică, spectacol pe o rețea de socializare. Antrenorul de la Malatyaspor a fost la un pas să se despartă de gruparea din Turcia. El și-a oferit demisia după partida cu Rizespor, scor 0-1, dar conducerea clubului i-au respins-o. În schimb, fanii îl contestă tot mai virulent, inclusiv prin proteste în stradă, conform Playsport.

Marius Șumudică și echipa sa n-au mai cunoscut victoria în campionat de 7 etape, în care nu au adunat decât 2 puncte. Malatyaspor a ajuns pe penultimul loc în clasament, cu doar 14 puncte, cu 4 mai puțin decât primul care asigură salvarea de la retrogradare.

Marius Șumudică a decis că e momentul să abordeze o altă cale pentru a se reapropria de fanii formației. Deși s-a declarat împotriva rețelelor de socializare, tehnicianul și-a făcut cont pe Twitter. El a făcut primele postări, îndemnând suporterii să creadă în viitorul grupării favorite și, de asemenea, să fie prezenți la meciul de joi, 23 decembrie, contra celor de la Kayserispor.

Marius Șumudică este renumit pentru faptul că vorbește cu presa turcă și la conferințele de presă în limba portugheză. Nu cunoaște limba turcă, iar translatorii turci pe care-i are la dispoziție se pare că nu cunosc româna. În schimb, Șumudică a învățat limba lui Cristiano Ronaldo în cei doi ani în care a activat ca jucător la Maritimo Funchal. Șumi s-a transferat în 1999, după ce a luat titlul cu Rapid, la formația portugheză din Insula Madeira unde a jucat două sezoane.

Marius Șumudică a ales, de această dată, comunicarea în limba engleză. El a făcut primele două postări doar prin mesaje scrise.

El a revenit imediat cu o nouă postare, tot scrisă.

Spectacolul a început în momentul în care Marius Șumudică a ales să posteze un clip video cu un mesaj adresat fanilor echipei pe care o antrenează. Vizibil stângaci în folosirea aparaturii de înregistrare, dar și în raport cu limba engleză, Marius Șumudică a făcut o postare video memorabilă, cu un accent stricat ce l-ar face invidios și pe Ion Iliescu.

Marius Șumudică a fost suspendat pentru 3 partide după ce a protestat la finalul partidei cu Galatasaray din etapa a 14-a. El și-a ispășit pedeapsa fiind prezent pe banca tehnică la înfrângerea din etapa trecută contra celor de la Rizespor. În 2020, Marius Șumudică a fost declarat „antrenorul anului” în Turcia, după performanțele obșinute pe banca celor de la Gaziantep care acum ocupă locul 14.

Good morning. We are starting to feel the vibes for tomorrow’s match.

We go ahead with belief in everyone that is part of this club. 🇹🇷🇹🇩 pic.twitter.com/9y3Ow0FR7f

