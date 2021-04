Vești bune pentru Grig Chiroiu. Actorul din ”Trăsniții” a făcut marele anunț EXCLUSIV

Grig Chiroiu, protagonistul celebrului serial ”Trăsniții” (Prima TV), face ultimele pregătiri înaintea redeschiderii propriei sale pensiuni, “Noel”, de la Olănești, de Sărbătorile Pascale. Actorul ne-a povestit, în exclusivitate pentru playtech.ro, despre afacerile sale în turism.

Grig Chiroiu spune că, ultimele luni, au fost anoste, din lipsa turiștilor, chiar dacă unele dintre filmările pentru serialul de la Prima TV au fost realizate în incinta pensiunii: ‘‘Am redeschis, la cererea publicului, în această perioadă. Am stabilit cu un grup de prieteni, care vin de câţi ani buni în zonă, pentru a celebra Paştele, să nu le refuz plăcerea, aşa că pensiunea noastră se va afla la datorie, respectând desigur toate regulile stabilite pentru această perioadă de pandemie”, a declarat, pentru impact.ro, interpretul personajului ‘‘Pupăză‘‘, din serialul ”Trăsniții”.

Micuţă şi cochetă, pensiunea lui Grig Chiroiu are 12 camere și e mai mereu împodobită cu flori, indiferent de anotimp, oferind şi servicii de tratament. În plus, preşedintele ‘‘Pupăză‘‘ spune că nu vrea să facă niciun rabat de la calitatea cu care şi-a obişnuit clienţii, aşa cum nu a făcut în niciun moment de când şi-a deschis pensiunea.

“Am decis că pensiunea trebuie să aibă o zi de naştere specială şi am ales s-o pun sub semnul lui şapte. Ca atare, inaugurarea ei a avut loc pe 7.07.2007, la ora 19.00, cu tot fastul necesar. E legat de cifra mea norocoasă, de şapte legându-se atât ziua de naştere, data căsătoriei sau cea a debutului filmărilor mele în televiziune. Sper să putem să-i facem şi anul acesta o aniversare pe cinste, cum merită!”, a adăugat Grig Chiroiu.