Vestea pe care o așteptau toți românii. Se întâmplă de la 1 iunie

Românii au primit o veste mult așteptată! Cu ce schimbări vine ziua de 1 iunie? Premierul României tocmai a făcut anunțul. Iată ce spune Ludovic Orban!

Se anunță marea relaxare! Ludovic Orban a venit cu noi precizări cu privire la posibilitatea ridicării altor restricții în România, după data de 1 iunie. ”Avem de pregătit actele după 1 iunie.”, a spus Orban. Premierul a susținut că vom avea parte de ridicarea altor restricții începând cu data de 1 iunie, dacă numărul cazurilor de infectare cu coronavirus va scădea. Premierul a declarat că pregătește actele alături de colegii săi pentru a doua relaxare.

Presiunile imense vin acum din partea antreprenorilor, dar și a celor care încă nu pot să se întoarcă la muncă precum cântăreții, actorii, dansatorii sau oamenii de televiziune și nu numai. Amintim că Orban vorbea în urmă cu o săptămână despre redeschiderea teraselor și a evenimentelor în aer liber. Cu toate astea, nu sunt date exacte despre când se va întâmpla asta pentru că se aștepată scăderea numărului de bolnavi de pe teritoriul României. Rămâne de văzut ce decizii va lua Executivul.

„Bună ziua. Dragi români, așa vom arăta după 15 mai în spațiile publice închise și atunci când folosim transportul public în comun (nr. cu mască). Am avut astăzi o nouă întâlnire pentru a începe să detaliem ce am anunțat ieri, așa numitul plan de relaxare Este vorba de relaxarea măsurilor pe care le-am luat pentru protecția populației și în acest sens vom avea un plan destul de detaliat în scurt timp. Am decis astăzi ca după 15 mai toată lumea va fi obligată să poarte măștile în spațiile publice închise și în transportul în comun. Vom putea să renunțăm la purtarea măștii poate la anul”

Klaus Iohannis