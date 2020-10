Comisia Europeană a înaintat propunerea de directivă pentru a se introduce un sistem de calcul universal pentru salariul minim în statele membre ale Uniunii Europene. Menționăm că în România există 1,2 milioane de angajați pe salariul minim pe economie.

Veste uriașă pentru un milion de români

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a propus o directivă europeană prin care să introducă un sistem de calcul universal pentru salariul minim la nivel european.

Astfel, reprezentanții Comisiei propun ca salariul minim pentru fiecare stat menbru să fie calculat în funcție de puterea de cumpărare, nivelul și rata de creștere a salariilor medii și evoluția productivității. Măsura trebuie însă să treacă de Parlamentul European. Dar ea ar avea impact asupra celor 1,2 milioane de angajați români care au salariu minim pe cartea de muncă.

De altfel, Valentina Saygo, un consultant fiscal și managing partner la Ask For Acciunting, ce face parte din grupul de lucru al guvernului ce are ca sarcină stabilirea unei metode de calcul a salariului minim care să fie în concordanță cu viitoarele cerințe de nivel european, a spus pentru ZF că se caută o soluție pentru această formulă de calcul de creștere anuală a salariului, în dialog cu sindicatele și patronatele. Deși directiva nu este încă în vigoare, salariul minim în România va trebui să fie la nivelul a 50% din salariul mediu brut pe țară în următorii 5-7 ani.

Ce este Comisia Europeană

Comisia Europeană este organul executiv al UE, care este independent din punct de vedere politic. Ea este responsabilă cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și cu punerea în aplicare a deciziilor Parlamentului European și ale Consiliului UE.

Comisia Europeană este unica instituție a UE abilitată să propună acte legislative, pe care le înaintează spre adoptare Parlamentului și Consiliului, cu scopul de a:

proteja interesele UE și ale cetățenilor săi cu privire la chestiuni care nu pot fi abordate în mod eficient la nivel național, dar și

soluționarea unor chestiuni tehnice prin consultarea experților și a cetățenilor.

De menționat este că conducerea politică este exercitată de o echipă formată din 27 de comisari (câte unul din fiecare stat membru), în fruntea cărora se află președintele Comisiei. El decide de ce domeniu politic răspunde fiecare comisar.

În plus, colegiul comisarilor este format din președinta Comisiei, opt vicepreședinți (dintre care trei vicepreședinți executivi), Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și 18 comisari, fiecare fiind responsabil pentru un anumit portofoliu.