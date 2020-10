Uimitor ce salariu are un casier Dedeman. Cu tot cu sporuri ajunge la o sumă neașteptată

Afacerea fraților Pavăl este una din cele mai de succes afaceri autohtone. Cu profit de câteva milioane bune de euro, chiar și în pandemie, Dedeman se ține bine în piața de profil. Asta o demonstrează și salariile pe care le încasează angajații Dedeman.

Conform unui raport recent, Dedeman are aproximativ 11.000 de angajaţi, ceea ce face compania fraților Pavăl să fie unul dintre cei mai mari angajatori de pe piaţa românească. Pe una din platformele dedicate foștilor angajați din mediul românesc, au fost publicate recent o parte din salariile încasate.

Printre aceștia se numără și foști angajați ai Dedeman. Aceștia spun că salariul minim, pentru un casier, se ridică la suma de 2.000 de lei. De cealaltă parte, dacă vorbim de consilieri de vânzări, aici salariu ajunge la 2.800 de lei lunar. Remunerația poate varia în funcţie de performanţe sau experienţă. De asemenea, trebuie menționat că în aceste sume nu sunt incluse și bonusurile oferite de companie.

Povestea miliardarilor români începe în 1992. Dragoș Pavăl și fratele său, Adrian Pavăl, au decis să încerce să conducă o afacere proprie. S-au apucat de revânzarea produselor de consum pe care le cumpărase anterior în vrac, deschizând astfel primul magazin, cu o suprafață de 16 metri pătrați.Au trecut mai departe la vânzarea de mobilă și de aici au început dezvoltarea actualei afaceri de miliarde de lei, Dedeman.

”Era o criză de mobilă incredibilă la finele lui 92, nu exista competiţie şi puteam să pun adaos comercial foarte mare. Conform angajamentului, stocul de marfă trebuia plătit până la finalul anului şi eu am preluat în martie. Am rotit stocul ăla de foarte multe ori şi am făcut un profit imens pentru acele vremuri. Să plătesc stocul la final de an a fost o bagatelă. Practic, marele nostru început ăla a fost. Acolo am făcut un capital incredibil de mare.”, povestesc cei doi antreprenori.