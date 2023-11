Vedetele au ”furat” startul, de Black Friday. Cât costă chiloții lui Cătălin Botezatu la reducere. La Dorian Popa, e totul mai ieftin EXCLUSIV

Mai sunt câteva zile până la Black Friday sau ”Vinerea neagră”, bun prilej și pentru vedetele afaceriste, care dețin magazine virtuale, să aplice reduceri de preț. Denisa Tănase, de la Bambi, cu o avere de peste 4 milioane de euro, din parfumerie, ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri, că va avea, în curând, o promoție de 40%. Cât îl privește pe Dorian Popa, recent surprins la volanul mașinii, sub influența substanțelor interzise, el are, de departe, cele mai bune prețuri.

”În curând, vom avea o reducere de până la 40%, la toate articolele, plus un portfard cu produse și un voucher cadou. Reducerile vor fi și pe site, dar și în magazinele noastre din mall”, ne-a declarat Denisa Tănase, în exclusitate pentru Playtech Știri.

Denisa Tănase, fosta solistă a trupei Bambi, are o avere estimată la peste 4 milioane de euro, din vânzarea de cosmetice și de parfumuri. Acum, în perioada reducerilor, artista, devenită o femeie de afaceri de succes, își răsplătește clienții fideli cu o promoție generoasă, care se va desfășura pe parcursul mai multor zile:

Designerul Cătălin Botezatu a aplicat și el reduceri de prețuri, acum, înainte de Black Friday, inclusiv la colecția sa de chiloți bărbătești.

Boxeri roșii, din colecția ”Toreador”, cu măsuri cuprinse între S și XXL și care inițial erau la 95 de lei se pot achiziționa acum la 49 de lei. Iar o cămașă cu mânecă lungă a scăzut, la preț, de la 319 lei, la 79 de lei.

Și lenjeria intimă de damă a fost redusă, de la 87 de lei, la 33 de lei, iar un costum de baie de damă, cu diverse modele, care înainte era 279 de lei, poate fi cumpărat la 69 de lei.

Dintre toate vedetele intrate în lumea afacerilor, cele mai piperate prețuri le regăsim în magazinul virtual al Andreei Raicu, fostă vedetă tv și fotomodel, avantajul fiind că oferă și recomandări, ca un adevărat stylist vestimentar:

Un tricou imprimat costă însă nu mai puțin de 169 de lei. Are și ceva reduceri, la rochii, de la 720 de lei, le-a ”ieftinit” la 432 de lei, iar la kimonouri, de la 395 de lei, a scăzut la 197, 50 de lei.

Cât îl privește pe Codin Maticiuc, devenit un actor talentat și care le pregătește fanilor săi un nou film, ”Miami Bici 2”, strânge ban peste ban, în scop umanitar, pentru renovarea spitalelor din țară.

Produsele din magazinul său virtual, că este vorba despre cărțile lui sau despre tricourile inscripționate, sunt comercializate, în acest sens, banii fiind folosiți pentru modernizarea clinicilor, dotându-le cu aparatură de ultimă generație și cu mobilier nou:

”Da, avem reduceri și la cărți și la tricouri, cartea am vândut-o într-un tiraj de 10.000 de exemplare și am ajuns la al doilea tiraj, care nu mai știu pe unde se mai află, cât am vândut”, ne-a spus el, pentru Playtech Știri.