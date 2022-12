Denisa Tănase revine în muzică? Ce a anunțat vedeta înainte de Revelion VIDEO EXCLUSIV

Viața Denisei Tănase a luat o întorsătură neașteptată de când s-a lansat în afaceri. Deschide magazine atât în țară, cât și în străinătate, s-a mutat în Dubai cu soțul ei, Mircea Brânzei și lucrurile merg ca pe roate atât în domeniul cosmeticelor, cât și în cel imobilar. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Denisa Tănase ne-a vorbit despre cum gestionează lucrurile, despre rolul pe care îl are sora ei, Raluca, pe plan profesional, ce intenții are cu muzica, cum s-a schimbat relația cu părinții de când nu mai locuiește în România, dar și dacă își dorește să-și mărească familia.

Denisa Tănase, detalii din viața sa: ce spune despre carieră?

Tu și Mircea aveți fiecare câte un business, cine produce mai mulți bani în familie?

Nu prea e fiecare cu businessul lui, suntem împreună în business-uri, atât în My Geisha, cât și în cel imobiliar, sunt două business-uri foarte diferite. Cel cu cosmetice înseamnă stabilitate, creștere, un proiect care cu siguranță va crește poate și peste încă 10-20-30 de ani, de acum încolo, dacă noi vom face ceea ce trebuie, pentru că evident depinde de noi.

Este genul de “business” pe care poți să îl lași moștenire copiilor, nepoților, iar partea asta imobiliară este clar cred că domeniul din care majoritatea oamenilor de afaceri produc foarte mult și foarte bine, dar nu are acea stabilitate precum ceea ce am enumerat mai devreme.

Pentru noi este o mare provocare, pentru că învățăm în direcții diferite. Legătura esențială dintre ele este aceea că atunci când orice om de business are un business stabil, cu o creștere organică, o creștere sănătoasă, trebuie să țină cont și să investească în tot felul de asset-uri banii aceștia și aici evident apare în tablou partea de real estate.

Ce spune Denisa Tănase despre revenirea în muzică?

Dar muzica îți lipsește? Te-ai retras de câțiva ani. Ați primit oferte să cântați la vreun eveniment special?

Am mai primit oferte de a cânta la evenimente private, pentru că noi cântam foarte mult la evenimente private. Nu am mers, pentru că nu am mai lucrat în sensul acesta, nu avem un show nou, nu avem piese noi și atunci am considerat că nu e momentul. Sincer, nu mi-e dor pentru că nu am timp să-mi fie dor.

Suntem extrem de angrenați în proiectele pe care le avem. Ralucăi îi era dor la început, dar acum la fel muncește și ea intens alături de noi și ne-am obișnuit. Cred că viața este compusă din etape, iar pentru noi muzica a fost o etapă. Nu știm dacă va mai fi, nu spun nu niciodată, acum suntem într-o altă etapă a vieții.

Raluca este și ea asociată în firma de cosmetice?

Da, Raluca gestionează trei dintre magazinele din București, iar pe firma mamă ea este responsabilă pe partea de achiziții și dezvoltare produse. A dezvoltat linia de fashion a brandului nostru, se ocupă de partea creativă și de partea de dezvoltare a produselor noi.

Îi faci și ei evaluare?

Nu, pentru că e foarte pasionată, face foarte bine ce face. Sincer, știu că trebuie, dar nu am genul acesta de evaluări nici intern momentan, pentru că business-ul nostru s-a dezvoltat cu o viteză atât de mare, încât toată lumea face mai mult decât ai cere să facă. Ca drept dovadă este creșterea fulminantă pe care o avem, toate persoanele sunt extrem de dedicate și nu am avut stagnări, nu am avut pierderi , coborâri, suntem pe creștere de când am lansat brandul. Așa că noi știm și vedem foarte bine cine e dedicat și implicat.

Denisa Tănase: “Mama se bucură foarte mult de momentele astea”

Ai o relație foarte apropiată cu mama ta, cum a suportat ea această schimbare, faptul că locuiți în Dubai, având în vedere că nu te mai vede zilnic. Mă gândesc că vorbiți la telefon, dar nu mai e același lucru.

Ne sunăm cu cameră destul de des, vorbim destul de des, au venit și ei acolo (n.r. Dubai), mai venim noi prin țară. Cumva, mama suferea așa de distanță deja de când eram aici, pentru că deși eram fizic, locuiam în aceeași curte, ne vedeam rar, pentru că plecam dimineața de acasă, veneam noaptea, eram tot timpul pe grabă, tot timpul în întârziere și nu apucam, dar sunt încă acel copil care atunci când se trezește și e acasă, o sună pe mama și îi spune să îi pregătească micul dejun, iar ea evident că se bucură foarte mult de momentele astea.

Și-ar dori o nepoțică, un nepoțel ca să își ocupe timpul?

Tata cred că mai mult decât mama, dar ei, la rândul lor, muncesc, se ocupă de organizări concerte și evenimente și au o viață destul de activă.

Ce spune Denisa Tănase despre mărirea familiei

Spuneai mai devreme de acest business pe care îl poți lăsa moștenire. În prezent, un copil este o prioritate pentru voi sau cumva ați amânat acest moment pentru că aveți foarte multă treabă cu cele două afaceri?

În viață sunt două aspecte: cele care depind sută la sută de tine și cele care nu depind sută la sută de tine. Pe cele care depind sută la sută de noi, le controlăm și putem să decidem asupra lucrurilor care se întâmplă, atunci când vorbim de business-uri, de implicare, de cifre, aici deja intrăm într-o sferă care nu mai depinde de noi.

Aici există Dumnezeu sus care știe mai bine ce, când, cum, iar noi suntem și credincioși și credem că Dumnezeu știe care e momentul potrivit pentru fiecare dintre noi. Între timp facem ce știm și ne ocupăm de lucrurile pe care le putem controla, pentru că sunt și lucruri precum cele pe care le-ai menționat mai devreme, pe care nu le putem controla.

Ce înseamnă fericirea pentru tine?

Liniște înseamnă, dintotdeauna a însemnat asta, pentru că eu sunt balanță și pentru mine echilibrul este cel mai important, înseamnă familie. Deși știu că par setată pe partea profesională și workaholică, dar dacă nu aș avea echilibru și liniște pe plan personal, nu aș putea face performanță în zona profesională.