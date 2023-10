Bărbatul pe care Andreea Raicu l-a iubit cu adevărat: „Eram foarte îndrăgostită!” Ce gest neașteptat a făcut pentru el

Andreea Raicu, una dintre cele mai iubite prezențe feminine din România, a vorbit despre iubirile din trecut. Celebra prezentatoare TV a recunoscut ce a făcut de dragul bărbatului din viața ei, pe care l-a iubit cu adevărat. A tras perdeaua și a vorbit deschis despre momentele marcante din viața ei.

Andreea Raicu este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Vedeta a fost invitată la podcastul lui Mihai Morar, unde a făcut dezvăluiri interesante din perioada de tinerețe. A recunoscut chiar și ce a fost dispusă să facă de dragul persoanei iubite.

La doar 16 ani, a cunoscut iubirea adevărată. Era foarte îndrăgostită de băiatul ceva mai mare decât ea, pentru care ar fi fost dispusă să facă orice. Deși nu îi plăceau astfel de ieșiri în aer liber, a fost de acord să meargă cu tânărul la pescuit și să doarmă într-un cort, în frig.

Și a pus un cort dar l-a pus pe ciment, pe lângă faptul că era foarte frig, adică stăteam pe ciment, am zis că nu cred că e pentru mine și m-am dus și am dormit în mașină și dimineața am plecat”, a explicat Andreea Raicu în cadrul podcastului .

Dacă cineva i-ar cere să repete experiența acum, nu ar spune nu, dar s-ar gândi bine înainte de a face acest pas.

Andreea Raicu este într-un moment al vieții în care simte că a trecut prin toate. Se consideră o persoană matură, care știe ce vrea de la viață și nu mai este dispusă să facă sacrificii pentru oricine.

Totuși, are momente în care se rătăcește și obosește. Chiar dacă este acolo mereu pentru cei din jur, gata să îi ajute și să îi inspire în alegerea unei vieți echilibrate, uneori se simte epuizată. Tocmai asta vrea să le transmită tuturor, că nu sunt roboți și mai au nevoie și de o pauză.

Andreea Raicu a mărturisit, în cadrul aceluiași podcast, că îi place mult să călătorească singură. Atunci când pleacă în vacanță fără niciun alt partener, are timp de analiză interioară, se concentrează mai mult pe propria persoană și este și mult mai sociabilă.

Prima vacanță de una singură a fost pe vremea când avea doar 15 ani, când și-a dat seama că vrea să facă asta mult mai des, să petreacă mai mult timp departe de stresul și agitația de acasă. Andreea Raicu a mărturisit că, după două săptămâni petrecute în Thailanda, cu greu a mai revenit în țară.

„Îmi aduc aminte că am fost singură în Thailanda, în urmă cu 15 ani. Am avut agenția care mi-a organizat absolut totul. Am ajuns acolo și mi-am dat voie să nu fac nimic, locul în care am fost îți dădea la dispoziție o persoană care te ajuta, am stat în vila respectivă zile întregi, am citit, am scris în jurnal.

După două săptămâni mi-am amânat întoarcerea, nu voiam să mă mai întorc acasă. Unul dintre avantajele atunci când călătorești singur este că ești obligat de situație să comunici cu oamenii. Când ești singur, intri în discuție cu diverși oameni. Afli povești fantastice și te duci într-o lume care îți schimbă perspectiva”, a mărturisit vedeta.