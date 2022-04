Obiceiurile care trebuie respectate în Vinerea Mare. Până la ce oră se ține Postul Negru

Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor vine cu mai multe tradiții și obiceiuri care trebuie respectate de către credincioși. Astăzi este una dintre cele mai importante zile din săptămâna de dinaintea Paștelui, fiind marcată de post negru și rugăciune. Ce nu ai voie să faci, dar și ce este permis, vezi în rândurile de mai jos.

Tradiții și obiceiuri în Vinerea Mare. Ce nu ai voie să faci în această zi mare

Vinerea Mare este cunoscută de credicioși și ca Vinerea Patimilor sau Vinerea Seacă. Această zi reprezintă ziua din Săptămâna Patimilor în care Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, devenind astfel o zi de doliu pentru toți credincioșii.

Este ultima vineri din Postul Paștelui, iar potrivit credinței creștine, în această zi a avut loc moartea lui Iisus, care a fost sacrificat pentru păcatele noastre.

Ce este interzis să faci în Vinerea Mare

Ca orice sărbătoare mare, această zi sfântă vine cu mai multe tradiții și obiceiuri pe care românii ar trebui să le repecte cu sfințenie. Potrivit rânduielilor biserici, în această zi trebuie respectat sacrificiul suprem făcut de Mântuitor, astfel că este interzis să muncești, să speli rufe, să coși, să calci sau să faci curățenie. De asemenea, astăzi, nu se sacrifică animale.

Această zi mai este denumită și Vinerea Seacă, pentru că astăzi trebuie să se țină post negru. Se spune că cei ce reușesc să nu mănânce nimic în această zi, având voie să bea doar apă, vor beneficia de protecție divină. Nicio boală nu se va lipi de ei și, în plus, vor fi feriți de orice rău.

Cât se ține post negru

Biserica ortodoxă arată că postul negru pentru ziua de Vinerea Mare începe de la ora 18:00 din ziua anterioară. De asemenea, cei care postesc au voie să mănânce după miezul nopții de vineri. Cu toate acestea, pentru credincioșii care nu pot să ţină postul negru toată ziua, există câteva momente în care postul se poate încheia:

-la ora 15:00, atunci când Iisus Hristos și-a încredințat sufletul Tatălui,

-la ora 18:00, când a fost dat jos de pe Cruce şi îngropat;

-la ora 21, când a fost aşezat piatra pe mormânt.

Ce simbolizează trecerea pe sub masă

Un alt obicei ce trebuie respectat de către credincioși în Vinere Mare este trecerea pe sub masă. După amiază se merge la biserică cu flori și se trece de trei ori pe sub masa pe care se află Sfântul Epitaf ținând o lumânare aprinsă în mână. Sfântul Epitaf simbolizează mormântul lui Iisus Hristos.

Astfel, simbolic, credincioșii care trec pe sub masă intră alături de Iisus în mormântul lui, ca mai apoi să învie, la rândul lor, alături de El, la ieșirea de sub masă. În plus, există credinţa conform căreia cine se spovedeşte şi se împărtăşeşte astăzi nu trebuie să o mai facă tot anul.

De ce trebuie să te scufunzi în apă rece în Vinerea Mare

O datină din bătrâni în Vinerea Mare este și cea a scăldatului. Se spune că cel care se va scufunda în apă rece de trei ori va fi sănătos pe tot parcursul anului. Mulţi se scaldă în Vinerea Mare pentru a scăpa de boli grele, răceli sau alte probleme de sănătate.

Superstiții de Vinerea Mare

-Astăzi nu se coc cozonaci și nu se prepară mâncare pentru Paște. Se spune că cei care o vor face vor arde mâinile Maicii Domnului

-Dacă plouă în Vinerea Mare se spune că anul va fi roditor. Dacă nu plouă s-ar putea să fie secetă.

-Nu se fac treburi casnice pentru a nu o supăra pe Sfânta Vineri.

-Credincioșii tămâiază casa, înconjurând-o de trei ori în zorii zilei, pentru ca spiritele necurate și dăunătorii să se țină departe de ea

-În Vinerea Mare, odată cu moartea lui Iisus Hristos, se deschide o poartă către haos şi întuneric. Oamenii nu au protecție divină în această zi.