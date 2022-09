Vedeta din România operată de urgenţă. Nu a vrut să spună nimic înainte: „Situaţia se amplifica”

O vedetă din România a fost operată de urgență. Ea nu a vrut să spună înainte, însă în cele din urmă, aflată pe patul de spital, aceasta le-a dezvăluit fanilor ce anume s-a întâmplat.

Dansatoarea Oana Ioniță a fost operată de urgență. Vedeta a povestit că a suferit o ruptură de menisc, iar cum durerile au fost tot mai mari, deși inițial amânase intervenția chirurgicală, a decis ulterior să o facă. Oana Ioniță a povestit cum se simte, dar și cât timp va dura recuperarea.

Oana Ioniță a mai dezvăluit că a mai avut o ruptură de menisc pe vremea când activa la Opera Română, însă de data aceasta s-a întâmplat după o ședință foto.

„Am făcut niște căderi pe vârfuri întoarse și soțul chiar îmi zicea la un moment dat: mai uite-te și tu în buletin. Am făcut niște poze cu niște voaluri în spate și voiam să fie expresive și pentru asta m-am lăsat pe vârfuri. …Nu făceam ca un exercițiu. Eu m-am aruncat pur și simplu, pe jos era ciment și nu m-am gândit, că adrenalina era din plin și, pe moment, nu am simțit.

În ce privește recuperarea, Oana Ioniță a afirmat că nu are voie să îndoaie sau să pună în pământ piciorul, pentru următoarele zece zile.

„Trebuie să fac niște exerciții destul de simple. Aseară nu prea am dormit pentru că nu prea îmi găsesc poziția, e imposibil să dorm cu burta în sus, nu am cum. Am dormit vreo două ore, dar sper că o să fie bine și că o să dansez curând, asta e important. Zece zile nu am voie să îndoi piciorul și să îl pun jos.”, a mai povestit Oana Ioniță.