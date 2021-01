Bebelușa Oana Ioniță are o familie de vis. Cum arată și cu ce se ocupă acum, de fapt, dansatoarea

Oana Ioniță se bucură de o viață fără griji. Celebra bebelușă de la Cronica Cârcotașilor are o carieră impecabilă și o familie superbă. Cum arată acum și cu ce se ocupă?

Oana Ioniță e cunoscută întregului public datorită rolului de bebelușă pe care l-a avut încă de când Cronica Cârcotașilor a surprins România din prima ediție. Aceasta are acum doi copii – Isabel (10) şi Maxim (6).

Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin Budnaru, cu care a realizat multe. Pandemia a prins familia blondinei într-o nouă casă, cu multe treburi de făcut. Aceasta a mărturisit, pentru okmagazine.ro, că ambii au devenit mai părinți decât erau înainte de izbucnirea crizei sanitare.

Deși sportiva a ales să părăsească televiziunea, susține că filmează mai des decât o făcea înainte pentru că este invitata diverselor posturi de TV cu școala sa de dans, Dance Planet. Oana se bucură de faptul că a reușit să se dezvolte și să ridice câteva nume importante la nivelul baletului. Mai exact, e vorba despre balerini care au reușit să obțină burse în străinătate: la Monaco, la Teatrul Balşoi, la Kiev.

„Marele nostru avantaj este că suntem proprietate privată şi, chiar dacă toate şcolile de stat au fost închise, în cazul celor private rămâne la latitudinea administratorului să facă asta. Iar părinţii cred că sunt disperaţi că n-au ce să facă cu ei acasă, mai ales că înainte făceau câte patru ore pe zi antrenamente intense. Iar un copil cu super energie e greu de ţinut în casă.

Pe partea de online, am deschis o platformă pe 1 aprilie 2020, o idee care s-a adeverit foarte bună. Am copii din toată ţara şi din străinătate care accesează cursurile online. În fiecare zi, au gimnastică ritmică, balet, dans contemporan, jazz. Pot accesa şi cursuri cu profesori din străinătate, invitaţi pe platforma noastră”, a detaliat dansatoarea despre cum a reușit să facă lucrurile în pandemie.

„Mai nou, ne-am cumpărat o casă, chiar înainte de pandemie. Copiii aveau nevoie fiecare de camera lui, aşa că-n februarie am făcut acest pas. Acum, copiii se bucură de spaţiu în aer liber, de vecini prietenoşi, de comunitate. Am cumpărat în Ghencea, aproape de sala mea de dans. Am plecat din centru, unde aveam un apartament, dar cu spaţiu insuficient. Copiii de la şcoala mea au participat la emisiuni precum „Românii au talent” sau „Next Star”, unde au ajuns până în finală. Eu, la vârsta lor, nu am avut această posibilitate ca dansatoare”

Oana Ioniță (Sursa: okmagazine.ro)