Vedeta din România care va reveni la TV după ce a vândut tot în pandemie și s-a mutat din București EXCLUSIV

La trei ani de le extirparea unei tumori, Carmen Tănase duce o viață liniștită departe de zgomotul capitalei. Actrița s-a retras la țară, lângă Târgoviște, după ce a vândut tot ce avea în capitală. Aceasta a mărturisit pentru impact.ro că este sănătoasă, iar după operația de acum trei ani, i-a trecut orice fel de durere.

De-a lungul anilor, actrița Carmen Tănase nu a fost ferită de probleme de sănătate. Recent, aceasta a povestit că în urmă cu trei ani, înainte să înceapă pandemia, a suferit o intervenție chirugicală după ce, în urma unui RMN i s-a descoperit o tumoră pe măduvă.

Actrița ajunsese la medic din cauza unor dureri mari de picior, durere însoțită și de amorțeli. La aflarea diagnosticului, la distanță de doar câteva zile, Carmen Tănase se opera pentru extirparea tumorii. Cu orice zi întârziere, aceasta risca să rămână paralizată.

Actrița a evitat să vorbească despre această problemă. Cert este că la acea vreme a renunțat la serialul pentru care filma și s-a îngrijit de propria-i sănătate. În prezent, aceasta se simte bine, ca și când nici măcar nu a trecut prin respectiva afecțiune.

Cât despre însănătoșirea sa, actrița a spus:

În afara operației la coloană, actrița a suferit în trecut și o intervenție chirugicală la gușă, întrucât se simțea inconfortabil din cauza aspectului mărit al acesteia, motiv pentru care purta eșarfe în jurul gâtului tot timpul, chiar și pe scenă.

Carmen Tănase are programate, zilele acestea, în Capitală, mai multe întâlniri profesionale. Actrița, recunoscută pentru rolul său din telenovele, se află în discuții pentru revenirea sa pe micul ecran, lucru pe care însăși Flăcărica ni l-a confimat. „Să vedem ce va ieși”, a completat aceasta.

Carmen Tănase va avea mâine primul spectacol de la ridicarea restricțiilor. Cât despre revenirea la normalitate, actrița ne-a spus:

„Eu oricum nu am purtat mască, am fost tot timpul împotriva a tot ceea ce s-a întâmplat. Sper ca și la noi să fie ca-n Anglia. Am avut recent spectacol acolo, sala era arhiplină și nimeni nu mai purta mască”.