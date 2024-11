Cum a devenit Gigi Becali milionar, întâmplător, în anii 90′: „Eu am cumpărat pentru animale, cine avea să știe?”

Acum s-a aflat cum a devenit Gigi Becali milionar, întâmplător, în anii 90! Cel care a vorbit despre asta a fost chiar latifundiarul din Pipera, care a recunoscut totul.

Cum a devenit Gigi Becali milionar, întâmplător, în anii 90

Gigi Becali este un nume foarte cunoscut în România. Iubit de mulți, privit ciudat de alții, Gigi Becali este o figură emblematică în peisajul public din România, fiind cunoscut ca om de afaceri, fost politician și finanțator al clubului de fotbal FCSB. Născut pe 25 iunie 1958 într-o familie de origine aromână, Becali și-a clădit o carieră marcată de succes în afaceri.

Banii au tras mereu la el, iar un rol important l-a jucat și familia sa. Tatăl său, cioban cunoscut, l-a ajutat la începutul său în afaceri, deoarece făcuse bani mulți din oierit. Ei bine, Gigi s-a dovedit a fi și el foarte iscusit. A devenit destul de repede milionar. Imediat după Revoluție, Gigi Becali a recunoscut că a adus multă marfă din străinătate. Citește și „Descreieratul Gigi Becali”! Caracterizarea pe care i-au făcut-o jurnaliștii din Scoția patronului de la FCSB, după victoria lui Rangers

A făcut comerț la nivel înalt

Aducea TIR-uri pline de săpunuri, de blugi și alte bunuri aflate la mare căutare în acele vremuri. A făcut bani mulți în anii 90, pe care i-a investit în terenuri în Pipera. Mulți cred că aceasta a fost mutarea de geniu pe care a făcut-o Gigi Becali, cumpărând terenuri multe. Acum, însă, Gigi Becali a spus exact cum au stat lucrurile și pentru ce luase el, de fapt, atâtea terenuri. Nici prin gând nu i-a trecut că va vinde acele terenuri la prețuri de zeci și sute de ori mai mari.

”Hai să spunem adevărul, că nu sunt eu vreun geniu. Eu făceam mulți bani din comerț. Când lumea merge cu Dacia (să aducă marfă), eu mergeam cu camionul. Făceam bani mulți. Visul meu era să am fermă de oi și de vaci. De aceea am cumpărat teren, pentru fermă. Eu am cumpărat pentru animale, cine avea să știe unde se va ajunge”, a recunoscut Gigi Becali într-un clip postat pe TikTok. Citește și Gigi Becali, surprins de un copil care i-a cerut bani. Răspunsul latifundiarului din Pipera face furori pe internet

”Mi-a fost rușine”

După ce a cumpărat masiv terenuri pentru păscut animalele, omul de afaceri a auzit că niște greci căutau un teren în zona Pipera. Cel care i-a dat pontul i-a spus și cât sunt dispuși grecii să ofere. Undeva la 10 dolari metrul pătrat. I-a sunat pe aceștia și le-a spus că are un teren de 5.000 de metri pătrați.

”Eu îl luasem pe 2.000 de dolari terenul de 5.000 de metri pătrați. 10 dolari ar fi însemnat să le cer 50 de mii de dolari. Mi-a fost rușine, așa că le-am cerut 25 de mii de dolari. Nici nu au negociat, mi-au dat imediat banii. Atunci am vândut toată marfa, am lăsat totul și am cumpărat terenuri”, recunoaște Gigi Becali, care a recepționat imediat semnalul trimis de piață.