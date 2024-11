Motivul pentru care Mircea Baniciu încă nu și-a luat în brațe nepotul. Ana Baniciu dă toate detaliile despre cum i s-a schimbat viața, după naștere EXCLUSIV

Viața Anei Baniciu s-a schimbat complet de când a adus pe lume un băiețel. Aris este extrem de iubit de vedetă și tatăl lui, Edy Kovacs. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista ne-a oferit detalii despre fiul ei, explicând de ce tatăl ei, Mircea Baniciu, încă nu și-a luat în brațe nepotul.

Ana Baniciu arată senzațional după naștere. Vedeta, aflată la un eveniment dedicat lansării brand-ului Urban Care, a punctat că a scăpat de kilogramele acumulate în sarcină la două săptămâni după naștere. Cu toate acestea, ea nu s-a gândit la siluetă, prioritatea fiind bebelușul:

“După 2 săptămâni după ce am născut am arătat la fel! M-am și speriat. M-am uitat în oglindă și am spus: ‘Doamne, ce este cu aceste picioare subțiri din nou? Ce se întâmplă?’. Ăsta mi-e felul, e clar! Asta e gena mea.

Oricum, e ultima chestie la care te mai gândești după ce naști. Important este să fie copilul bine! Tu ești pe locul 17. Nu am ținut niciun fel de cură, nici nu m-am gândit la cum arăt.

Imediat mi-am revenit și am început să mă aranjez cât de cât, ca să mă simt bine chiar și în casă, să nu mă lovească vreo depresie post-natală.

Se mai întâmplă, am mai auzit! Nu s-a întâmplat nimic, sunt la fel cum mă știți, la fel de bine!”