Problemele grave cu care se confruntă Carmen Tănase. Lumea nu a știut prin ce momente dificile a trecut

Carmen Tănase este o mare actriță a României, pe care toată lumea o cunoaște fie din piesele de teatru, fie din telenovela în care a jucat magistral alături de actorul Gheorghe Visu. Cei doi au făcut furori cu State și Flăcărica în celebrele producții „Inimă de Țigan”, „Regina” și State de România”. Pe lângă actorie, vedeta s-a făcut remarcată și datorită aparițiilor TV cu privire la pandemia de coronavirus. În tot acest timp, nimeni nu a știu prin ce momente grele trece vedeta.

Celebra actriță Carmen Tănase și-a deschis sufletul despre problemele grave cu care se confruntă în ultima perioadă. Trist este că nimeni nu a știut de drama vedetei, care a fost la un pas de depresie! Într-un interviu recent, Carmen Tănase a mărturisit cât de dificilă a fost perioada pandemică, dar și cât de greu a fost când și-a pierdut soțul.

Deși apare la televizor mai mereu cu zâmbetul pe buze, actrița ascunde o mare durere în suflet. De când s-a declanșat pandemia de coronavirus, Carmen Tănase nu a mai fost în apele ei, iar motivul l-a dezvăluit chiar ea în podcastul lui Mihai Morar. Vedeta și-a deschis sufletul și a povestit că mai avea puțin și claca.

Măsurile luate de autorități în acești doi de pandemie a pus la pământ teatrul românesc. Publicul nu a mai avut acces la piese de teatru, iar actorii au ajuns să-și plângă de milă din cauza situației.

„Eram la un pas de depresie acum un an de zile. Nu mi-a trecut nici acum starea de pre-depresie, dar nu a murit speranța, ceea e cel mai important cred și eu încă mai sper că o să fie bine, dar este o tâmpenie, pentru că nu am jucat. După aceea am jucat cu 30%, după aceea cu 50%, după aceea cu 70%, o aberație. Am jucat la Teatrul Național cu sala aproape plină. Ce face diferența? E o șicanare. După aceea am căzut iar la 30%. Există producători de teatru care și-au vândut casele, pentru că fac asta din pasiune, nu ca să câștige bani. Pe oamenii ăștia nu i-a ajutat nimeni. Ei din asta trăiesc. A fost bătaie de joc.

Am înțeles boala, dar noi ce facem? Murim pe dinăuntru. Mă ții în viață să fiu un robot, mă duc la supermarket, îți dau telefonul să mi-l scanezi, dar eu am murit pe dinăuntru. Cu toate astea, așa cum sunt eu, speranța mea nu a murit, că se întămplă un miracol”, a precizat actrița.