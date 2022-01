Carmen Tănase vorbește despre majorarea facturilor. Ce ar dori Guvernul prin asta, de fapt

Una din vocile cele mai dure împotriva guvernărilor din ultima vreme, actrița Carmen Tănase a recidivat. Pe fondul crizei, a scumpirilor din ultima vreme la gaze și energie, dar și pe fondul situației pensionarilor din România, celebra actriță s-a dezlănțuit încă odată la adresa celor care ne conduc, declarând că ceea ce se întâmplă în aceste zile este o adevărată crimă. Invitată recent la o discuție, actrița critică în termeni extrem de duri modul în care autoritățile au decis să administreze situația din România.

Încă de la începutul pandemiei, urmată mai apoi de criza economică, actrița Carmen Tănase s-a poziționat contra măsurilor decise de guvernanți. Nu de puține ori actrița și-a spus părerea sinceră și directă, în raport cu modul de gestionare a crizei, dar și împotriva unor măsuri, considerate de aceasta abuzive, făcând referire directă la măsurile luate de guvernanți în legătura cu pandemia, campaniile de vaccinare și lipsa informațiilor reale și coerene.

În ultima sa intervenție televizată, de la Antena 3, Carmen Tănase a readus în discuție situația celor aproape 4 milioane depensionari, printre care se regăsește și mama actriței, despre care aceasta spune că încasează o pensie lunară de 1.300 de lei.

În același context, Carmen Tănase a vorbit și despre explozia facturilor la utilități, gaze naturale și energie electrică, spunând că un om cu o pensie de subzistență, ca cea a mamei, nu ar avea cum să-și plăterască facturile, dar să mai și trăiască, oferind în același timp și o soluție actualei guvernări:

În situația mamei actriței sunt și alte câteva milioane de persoane, ajunse în imposibilitatea de a-și plăti facturile, iar pentru viitor, mai spune Carmne Tănase, „gluma se îngroașă din ce în ce mai tare și la un moment dat va fi lupta pentru supraviețuire şi atunci probabil că se va reacționa”, a spus Carmen Tănase.

Deși situația nu este una optimistă, și fără o rezolvare în viitorul apropiat, Carmne Tănase spune că ar exista o soluție, dar sata ar însemna ca populația să reacționeze, nu ca în ultimii doi ani în care a existat lipsa de reacție a oamenilor.

„Soluție acum în clipa aceasta nu ar mai fi decât în unire. Dacă am fi uniți într-un singur gând și anume acela că suntem nici măcar încet, ci cu repezeală decimați.Deci dacă am fi uniți am avea o soluție.

Până nu suntem uniți și până ne lăsăm dezbinați că suntem știrbi sau neştirbi, că suntem intelectuali sau mai prostănaci, că suntem vaccinat sau nevaccinați, că suntem privați sau de la stat, până nu înțelegem că astea sunt manipulări tocmai pentru a nu fi uniți nu o să se rezolve absolut nimic. Când o să fim uniți și o să trecem toți în aceeași oală atunci o să începem să discutăm, până atunci discuția este degeaba”, a mai spus Carmen Tănase, la Antena 3.