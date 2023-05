Vedeta din România care recunoaște că a înșelat: „M-am pupat cu alt băiat” VIDEO EXCLUSIV

În urmă cu puțin timp, părea fericită în brațele bărbatului de origine franceză, Sendo. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” avea planuri mari de viitor cu acesta. Cei doi se gândeau la căsătorie și la copii, însă și-au spus „Adio!”, după doi ani de relație. Ea este vedeta din România care recunoaște că a înșelat, în exclusivitate pentru Playtech Știri. VIDEO

Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a trăit, doi ani, o frumoasă poveste de dragoste cu Sendo. Se afișau tot timpul împreună, în ipostaze tandre, pe rețelele de socializare, însă relația a luat sfârșit brusc, iar fanii Roxanei Buzoiu au rămas cu un semn de întrebare. Acum, ea este în căutarea unei noi relații, însă bărbatul care va intra în viața sa are de îndeplinit câteva criterii. Roxana Buzoiu ne-a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum arată bărbatul ideal pentru ea.

Se pare că între Roxana și Sendo există nepotrivire de caracter. Așa cum o știm pe șatenă, energică, carismatică, plină de viață, însă el ar fi genul de bărbat prea calm pentru ea. Roxana ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre Sendo:

„Sunt despărțită cam de 3 luni jumate de fostul meu iubit. Recent, am ieșit cu un băiat, nu a fost ce trebuia și s-a încheiat. Eu sunt cam liberă, dar indisponibilă. Sendo era zodia Rac, eu sunt zodiac Gemeni. El era prea calm pentru mine, eu sunt săgeata albastră, foarte activă. Nu îmi place să domin într-o relație, îmi place să mă domine. Amândoi am cam pus punct relației. Fiecare dintre noi avea altă mentalitate… El, fiind francez, avea altă mentalitate”.

Sendo a avut probleme cu rasismul în România, însă Roxana Buzoiu susține că și-a apărat tot timpul fostul iubit de vorbele și de privirile celor din jur.

Roxana Buzoiu recunoaște că, în trecut, și-a înșelat un fost iubit, cu care avea o relație de doar o săptămână, în cadrul unei emisiuni la care a participat.

„Cred că am fost înșelată de toți, dar nu am simțit niciodată că am fost. Nu am simțit nimic. Nu vreau să mă pun în postura în care aș putea să fiu înșelată, pentru că nu știu cum aș reacționa, sincer… Cred că urât. Ori începe un război, ori aș pleca de tot și îl las acolo cu pretendenta.

Nu mi s-a întâmplat, dar eu am înșelat când eram mai mică. Era o relație de o săptămână, la o emisiune la care am fost eu. Într-o săptămână m-am pupat cu un alt băiat… A fost copilărie acolo. O relație serioasă constă în mai multe luni, să treceți prin mai multe împreună”, a declarat Roxana Buzoiu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.