Roxana de la Puterea Dragostei, plină de vânătăi la plajă. Șatena a răbufnit de nervi, ce ar fi pățit, de fapt

Vedeta se justifică prin relatarea unor faze din emisiune, când ba cădea pe scări, ba se atingea de un obiect din casă și se învinețea pe loc.

”M-am săturat să-mi tot spuneți că am 10000 de vânătăi pe mine.

Ok, am, mă învinețesc foarte ușor și am lipsă de calciu, mama mea se învinețește extrem de repede și ea la rândul său, deci este genetic din păcate. Să ne întoarcem în timp, unde m-ați văzut cu toții și anume la Puterea Dragostei, acolo cădeam mereu pe scări sau doar mă atingeam de un obiect și mă învinețeam. Am pielea foarte sensibilă. Încetați să insinuați că iubitul meu îmi face asta că sunteți penibili rău unii dintre voi. Sunt ok, stați liniștiți”, a scris vedeta pe contul ei de Instagram.