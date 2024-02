Vedeta din România care a slăbit 18 kilograme în doar 40 de zile: ‘Mă simt foarte bine’

Nu de puține ori am auzit, unii chiar și au încercat, diferite, tehnici de slăbire. Unele dintre ele sunt extrem de dure, dar pare-se că dau și rezultate, dar nu și fără mici complicații. Este și cazul de față, în care aflăm despre vedeta din România care a slăbit 18 kilograme în doar 40 de zile. Citește mai departe și află prin ce metodă a reușit recordul.

Dacă ne referim strict la perioadele premergătoare unor sărbători creștine, există un număr important de oameni care țin post, și așa cum bine se știe, poate avea beneficii fizice, cât și emoționale, dar este important să întrerupi postul cu atenție și treptat pentru a evita potențialele riscuri.

Până la urmă, dacă ar fi să simplificăm lucrurile, și să trecem de aspectul religios, postul nu este altceva decât o perioadă de curățire a corpului de toate toxinele și relele acumulate într-o perioadă mai lungă de timp, sau, și mai simplu, un fel de dietă ceva mai riguroasă.

Plecând de la aceste idei simpliste, există anumite diete, mult mai dure, care implică o perioadă de 40 de zile în care se bea numai apă, și în rest nimic altceva. Dieta asta a prins cam peste tot în lume, iar clipurile virale cu promovarea ei circulă de ceva vreme pe rețelele de socializare. Inclusiv vedete din România au trecut la această dietă extrem de dură și de solicitantă.

Conform unui număr impresionant de mărturisiri, spre exemplu dacă se ține o dietă cu apă timp de 7 zile, se pot pierde până la 6kg. Cei care au încercat spun că se simt uimitor și a meritat din plin.

„Nu m-am simțit deloc nesigur sau lipsit de energie. De fapt, am avut o mulțime de energie (mentală și fizică) în această perioadă. Am făcut mai multe exerciții fizice decât în mod normal și am fost mai productiv la serviciu.”, spune un american care a testat această dietă.