Doliu în lumea teatrului românesc. A murit îndrăgitul actor Ion Gheorghe Arcudeanu

Este doliu în lumea teatrului românesc, după ce a mai pierit o stea a țării noastre. Este vorba despre marele actor Ion Gheorghe Arcudeanu, care s-a stins din viață în mod fulgerător. A adus zâmbetul pe buze copiilor, dar de acum nu îi va mai putea distra pe cei mici.

România este din nou îndoliată, după ce în ultima vreme a pierdut mai multe personalități importante. În cea de-a doua zi de Paște am mai primit o veste dureroasă: a murit actorul Ion Gheorghe Arcudeanu, când nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie.

Actorul Ion Gheorghe Arcudeanu a încetat din viață la venerabilă vârstă de 85 de ani. În ultima vreme, dispăruse din viața publică și a preferat să stea în liniște, alături de familie și cei dragi. Nimeni nu se aștepta, însă marele actor și-a dat ultima suflare chiar de Paște.

UNITER a publicat un mesaj de adio pentru actorul care a adus zâmbetul pe buze copiilor și a scris istorie în lumea teatrului. Instituția a amintit de câtă dragoste pentru meserie a avut artistul și cât de dedicat a fost în cei 59 de ani de activitate.

Potrivit unui anunţ postat de Teatrul Ion Creangă pe pagina de Facebook, trupul neînsufleţit al actorului este depus la Capela Cimitirului Sfânta Vineri. Aici, cei care l-au iubit îi pot aduce un ultim omagiu.

Înmormântarea va avea loc mâine, 8 mai, ora 15.00, la același cimitir, unde sunt așteptate toate persoanele care l-au cunoscut sau au luat parte la spectacolele sale. A fost un om foarte îndrăgit și un actor apreciat, care a lăsat în urma sa numai amintiri plăcute.

„Timpul are şi el răbdarea lui; oricât de mult am vrea să îl eludăm, în final, inevitabilul se va produce. Chiar dacă momentul este unul dificil pentru familie şi colegi deopotrivă, am vrea să ne amintim de Ion Gheorghe Arcudeanu aşa cum era el tot timpul, vesel, binevoitor şi întotdeauna pregătit să glumească”, se arată pe pagina de socializare a teatrului.