Vedeta de la Pro TV i-a dat replica lui Dragoș Bucur. Ce i-a transmis în emisiunea lui Măruță

Tili Niculae a fost invitată azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, prezentată azi de actorii Monica Bârlădeanu și Andrei Aradits. Aceasta a povestit că a venit din Egipt, călătorie în care s-a aflat cu familia sa. Ea și-a expus părerea vizavi despre comentariile negative pe care le-a primit pe rețelele de socializare, dar a comentat și post-ul lui Dragoș Bucur de pe Facebook, și anume, acela că nu se vaccinează împotriva coronavirusului și că nu poartă masca de protecție.

Mulți au criticat-o pe Tili Niculae după ce a spus că nu este de acord cu redeschiderea școlilor, plecând apoi în Egipt cu familia, însă acesta a spus că mesajul ei nu a fost înțeles complet.

”Din spatele tastaturii toți suntem zmei. Am fost plecata în Egipt și am militat foarte mult pentru nedeschiderea scolilor. Dacă le deschidem fără sa avem o direcție, apoi le inchidem la loc. Am înțeles greul prin care am trecut cu toții. Viața trebuie sa continue. Nu mi s-a întâmplat sa am parte de hate, pe de alta parte, eu nu pot sa tac. Am cerut ajutorul unor specialisti, degeaba avem de toate, dar suntem praf aici și aici (n.red. la minte și în suflet). Eu nu trăiesc din like-uri și comentarii. Copilul nostru nu este la o școala de stat. Acolo sunt niște reguli foarte stricte. Am militat și pentru ziua de 1 iunie libera”, a spus Tili Niculae în ediția de azi a emisiunii ”La Măruță”.