Vedeta care i-a luat locul lui Mihai Bendeac la iUmor. Antena 1 a făcut anunțul oficial

Mihai Bendeac a făcut un pas în spate din proiectul ,,iUmor” în urma scandalului controversat. Fanii actorului au rămas șocați de cele aflate, iar de atunci toată lumea se întreabă cine îi va lua locul la masa juriului emisiunii de comedie. Iată că Antena 1 a făcut anunțul oficial și a dezvăluit cine va rămâne alături de Delia și Cheloo. Ce nume cunoscut va comenta de acum cele mai amuzante numere?

Fanii emisiunii ,,iUmor” au rămas fără cuvinte când au auzit despre scandalul uriaș dintre Mihai Bendeac și producția. Actorul a refuzat să mai fie jurat în cadrul show-ului de comedie, iar Antena 1 a ales un alt personaj care să se potrivească proiectului. Iată că acum s-a aflat cine este vedeta care o să îl înlocuiască pe celebrul actor.

Mai exact, este vorba despre Costel Bojog. Confirmarea a venit chiar pe platforma Antena Play, unde a fost postat un filmuleț cu ce se va întâmpla în sezonul acesta în episodul următor.

Anunțul oficial este făcut chiar la începutul trailer-ului: „Doamnelor și domnilor, juratul permanent de acum înainte este… Costel”.

Bărbatul are o carieră în stand-up comedy de peste 10 ai alături de Teo și Vio. Acesta are 40 de ani, trei copii și o soție superbă. Femeia care i-a dăruit trei moștenitori se numește Liudmila Bojog și lucrează în domeniul dezvoltării personale și a meditației. Viitorul jurat a fost întrebat cum se descurcă în rolul de tătic.

El a decis să răspundă în stilul caracteristic într-un număr de stand-up. Costel a susținut că are o familie foarte frumoasă cu o soție, trei copii și două pisici. Cel din urmă a subliniat că doar acesta aduce bani în casă, dar în același timp toată lumea cheltuie extrem de mult.

„Am o familie foarte frumoasă, am o soție, am trei copii, asta nu trebuia să fie spus, dar am zis na, dacă tot se filmează… Am o soție foarte frumoasă, trei copii, am și două pisici. Formăm o familie monovenituală, pentru că doar eu aduc bani în casă, doar eu fac bani în această familie.

Eu sunt singura sursă de venit. În același timp este și o familie polichetuituală, se cheltuie în draci la noi în familie. Se cheltuie în draci, în sensul că se cheltuie în copiii noștri”, a spus comediantul în cadrul unui număr.