Cine e Costel Bojog – actorul bătut de interlopi a ajuns un zeu al stand-up-ului în România

Costel Bojog, este o legendă pentru lumea stand-up-ului românesc, acesta având o notă binemeritată de umor. Iată cine e Costel Bojog și cum a ajuns acesta să fie un zeu al stand-up-ului de la noi.

Costel Bojog, a studiat timp de 3 ani, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București. El este absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, abia după ce s-a apucat să performeze pe scenă și să facă nenumărați oameni să râdă.

Costel Bojog, poate fi urmărit la show-urile de stand up comedy și improvizație, din Club 99, dar și în piese de teatru și filme, cum ar fi:

Costel Bojog este originar din Bacău. El face stand up de mai mult de zece ani de zile, alături de colegii săi de la fost trupă Deko. Din anul 2006, de când făcea parte din trupa: Improvizații, de când a început să țină show-uri de improvizație, de atunci asta a devenit meseria lui, pasiunea și provocarea acestuia.

În anul 2008, Costel Bojog, alături de Viorel Dragu, Cosmin Nedelcu, cunoscut sub pseudonimul: Micutzu și Adrian Nicolae. a pus bazele proiectului: Zis și făcut. Un an mai târziu, în anul 2009, Alături de Claudiu Teohari și de Viorel Dragu, a deschis, clubul de stand-up Club 99. Cei trei au fost invitați speciali în cadrul emisiunii iUmor, din acest sezon, unde au făcut senzație.

Costel Bojog, reușește mereu să se apropie de public și să-l surprindă. Ca și stand-up-er, el se prezintă ca fiind:

Într-un interviu acordat pentru evenimente-constanta.ro, Costel Bojog a povestit cum și-a dat seama că este făcut pentru a face stand-up:

”Eu nu apucasem să văd cum se face stand-up la noi. M-am dus direct pe scenă. De fapt, chiar în seara în care am şi văzut pentru prima dată, atunci am şi urcat pe scenă. Octavian Strunilă făcea stand-up acolo, cu Bobonete, Bordea, Cristian Dumitru, erau mai mulţi… Teo era şi el printre ei, iar eu doar ce văzusem şi nu pot să spun că m-a dat pe spate foarte puternic. Aşa mai văzusem la Seinfeld, dar nu aveam idee ce face el de fapt acolo, doar înţelegeam cumva convenţia. Şi am urcat pe scenă, dar nu eram pe uscat, adică luasem ceva la bord înainte şi m-am exteriorizat, am fost foarte energic şi am spus o poveste, două-trei. Ţin minte că povestisem cum am stat trei ore la un vivariu din Tulcea cu soţul surorii mele, care era o enciclopedie vie despre natură şi animale. Descriam cât de mică era căsuţa aia şi că noi am stat atâtea ore acolo. Dacă era un muzeu mai mare, un an de zile îl petreceam acolo. Ţin minte că am avut un feedback foarte mişto din partea oamenilor din sală şi cei care făceau stand-up acolo şi mi-au insuflat foarte multă încredere.”