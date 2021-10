Vedeta care a trăit un iad alături de soțul ei: ”Ajunsesem să consum 1 litru de vodcă pe zi și nu îmi ajungea”

Are o voce de privighetoare, cu care a reușit să-și cucerească fanii din România, însă în spatele zâmbetului pe care îl afișează se ascunde o mare suferință. O vedetă de la noi a trăit un adevărat iad în timpul căsniciei. Solista face dezvăluiri cutremurătoare despre cea mai grea perioadă a vieții sale. A căzut în patima alcoolului, pentru a uita de coșmarul pe care îl trăia zilnic.

O artistă din România ascunde o mare dramă

Ori de câte ori își amintește de mariajul ei nefericit, artista retrăiește acea perioadă nefastă din viața ei. Deși pe scenă era impecabilă și nu ducea lipsă de colaborări, Elena Unc avea o mare tristețe în suflet. Știa că odată întoarsă acasă vor începe din nou scandalurile.

Asta este povestea solistei Elenei Unc, o artistă cu voce de privighetoare, care acum activează în Arad și face muzică bună. A născut precum pasărea Phoenix din propria cenușă, iar acum are curajul să spună adevărul despre traumele pe care le-a trăit în trecut.

A îndurat multă suferință în căsnicia sa

În urmă cu 20 de ani, se numea Emma, se afla la început de drum și, datorită vocii ei suave, a lucrat cu artiștii momentului. Afișa mereu un zâmbet cald, încât nu ai fi crezut că trece printr-un iad cu bărbatul cu care se căsătorise.

„(…) Mă numesc Elena Unc, din Arad, am 40 de ani, însă mă simt mai bine și mai tânără ca oricând. De-a lungul carierei mele muzicale am obținut mai multe premii, precum cel de la Ploaia de Stele, un concurs de la TVR, prezentat de Cosmin Cernat. Am fost semifinalistă și practic el mi-a deschis mutarea mea la București, proiectul Emma, colaborarea cu Adrian Ordean (ASIA) și Vali Stoian și tot ce a urmat. Viața mea a bătut filmul. Acum, privind în urmă, zâmbesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lecții, m-au făcut mai puternică”, a declarat artista pentru Click!.

Bărbatul care îi jurase iubire veșnică a dezamăgit-o cel mai mult

Vedeta povestește că a doua căsnicie nu i-a adus deloc fericire. Dimpotrivă, a determinat-o să se închidă în ea, deoarece partenerul ei îi făcea viața un coșmar. Elena Unc dezvăluie că soțul ei ajunsese să-i interzică să cânte, din cauza geloziei. Presiunea era foarte mare, până într-o zi, când s-a hotărât să lase tot și să nu se mai uite în urmă.

„Ani la rând m-am învârtit într-un cerc al suferinței. A doua mea căsnicie s-a desfășurat în orașul îngerilor, la Los Angeles. Am fost căsătorită cu un om atât de sărac sufletește, iar întâmplarea a făcut că el să fie milionar. Însă nici eu, și nici sufletul meu, nu am fost de vânzare. Astfel că, după ani de lecții, de despărțiri și împăcări, am luat decizia de a reveni în România și de a lăsa în urma mea această experiență. Cât am fost împreună, în jur de 7 ani, fostul meu soț era gelos, mi-a interzis să cânt, iar eu, supusă și iubitoare, l-am ascultat și am căzut atât de jos, desprinzându-mă de mine și de tot ceea ce sunt. Până într-un moment, când am plecat fără a mă mai uita în urmă, deși eram pe jumătate „moartă”, obosită de tot. Am atras această relație nu din iubire, așa cum credeam, ci pe fondul traumelor din copilărie. Fără a căuta vinovați sau vină, acest om a încercat să se răzbune pe plecarea mea și pe faptul că nu mai doream relația.”, a spus vedeta.

Povestea de viață a Elenei Urc bate orice film

Povestea de viață a Elenei Unc nu se termină aici. După ce și-a părăsit soțul, a urmat un alt calvar. Bărbatul a început să o hărțuiască verbal, cu scopul că se va întoarce la el. Însă, de data asta, era hotărâtă să nu se mai complacă situației, ci să meargă mai departe de una singură. Întoarsă în România, cântăreața a trebuit să ia totul de la zero.

A căzut în patima alcoolului

Divorțul a lăsat urme adânci în sufletul Elenei Unc. Vedeta a suferit o depresie severă, ajungând să fie dependentă de alcool. Artista mărturisește că zilnic consuma 1 litru de vodcă, pentru a scăpa de anxietate.

„Divorțul a fost imposibil de greu. Nu a vrut să-mi trimită propriile lucruri, iar verbal m-a hărțuit de la distanță, mizând pe sensibilitatea mea. Nimic nu m-a înduplecat să mă întorc, iar din 2014 am luat-o de la zero în Arad. Am trecut printr-o depresie severă, ajunsesem să fiu dependentă de alcool. (…) Suferința singurătății și a traumelor din trecut m-a împins și mai mult către alcool. Credeam că astfel mă alin, credeam că tot ceea ce mă doare va trece și, într-o clipă, mă voi afla în lumea fericirii. Alcoolul m-a adus atât de aproape de moarte, un pas mai era până acolo. La un moment dat ajunsesem dependentă și de medicamente, le amestecam. Credeam că viața mea se va sfârși în suferință. Ajunsesem să consum 1 litru de vodcă pe zi și nu îmi ajungea ca să mi potolesc anxietatea și durerile sufletești”, a precizat Elena Unc.

Și-a găsit alinarea în credință și oameni

Din fericire, a găsit luminița de la capătul tunelului. Este vorba despre un centru de tratare a dependenților de alcool. Elena Unc s-a vindecat de patima alcoolului și viitorul se arăta foarte strălucit.