Cum va fi vremea pe litoral în vara 2024. Nu s-a mai întâmplat asta de mulți ani, ce arată prognoza meteo

Nu mai este mult până la debutul sezonului estival, iar mulți dintre români și-au făcut deja planurile pentru vacanțele de vară. După cum bine știm, plajele din România sunt luate cu asalt în perioada sezonului cald, iar cei care și-au propus să meargă la mare în acest an se întreabă cum va fi vremea pe litoral în vara lui 2024.

Cum va fi vremea pe litoral în vara 2024. Prognoza meteorologilor pentru următoarele luni

Vara se apropie cu pași repezi, iar românii din toate colțurile țării își fac deja planuri cu privire la vacanța din acest sezon estival. În timp ce unii și-au rezervat deja vacanțe peste hotare, alții preferă plajele din România. De curând, meteorologii de la Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru următoarele luni. Haideți să aflăm împreună cum va fi vremea pe litoral în vara lui 2024.

Conform specialiștilor, pe litoral, vremea va fi una destul de atipică în această vară, mai ales în condițiile în care, în ultimii ani de zile, temperaturile au fost extrem de ridicate. Potrivit prognozei meteorologilor, în acest an situația va fi diferită.

Cum va fi vremea pe litoral în această vară – Temperaturi mai scăzute față de cele de anul trecut

Se pare că acest sezon estival va fi unul chiar ciudat, am putea spune, din punct de vedere al vremii. În luna iulie, valorile termice vor fi similare cu cele din iunie. În plus, spre deosebire de anii precedenți, nu au fost anunțate zile caniculare, temperaturile fiind situate sub valoarea de 35 de grade Celsius.

De fapt, după cum puteți observa în imaginile de mai jos, nici măcar pragul de 30 de grade nu este depășit. Având în vedere că în ultimii ani am avut parte de multe zile caniculare, se pare că vremea va fi destul de atipică în această vară. Mai multe detalii în acest sens puteți găsi în imaginile de mai jos.

Cum va fi vremea pe litoral în vara 2024 – Prognoza pentru luna iulie

Cum va fi vremea până la finele lunii mai, în Dobrogea

Meteorologii au actualizat și prognoza meteo pentru a doua parte a lunii mai 2024. Conform specialiștilor, în Dobrogea, vremea va fi într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 mai. Media maximelor termice va porni de la valoarea de 16 grade Celsius și va ajunge până în jurul a 24 de grade. Media minimelor va fi de 7 – 8 grade la începutul intervalului și 13 grade spre final.

După această perioadă, maximele termice, în medie, vor oscila între 22 și 25 de grade Celsius, iar minimele între 12 și 15 grade. În prima săptămână, aversele slabe își pot face apariția, apoi ploile vor apărea pe spații mai mari și vor fi mai frecvente, conform meteorologilor.

Așadar, iată că am aflat cum va fi vremea pe litoral în următoarele luni. Dacă ți-ai plănuit un concediu la mare în acest sezon estival, înainte de a te porni la drum este indicat să verifici site-urile specializate în prognoze meteorologice, pentru a afla cum va fi vremea în perioada respectivă.

