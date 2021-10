Vedeta care a fost jefuită în mall. Nu i-a venit să creadă ce i-a dispărut din geantă

Nu de puține ori ni s-a întâmplat, fie oameni obișnuiți, fie vedete, să fim obosiți și din această cauză să uităm anumite lucruri. Un astfel de caz nefericit a avut loc zilele trcute într-un mall bucureștean. Victima acestei situații neplăcute a fost chiar celebra Bianca Brad. Vedeta a povestit cele întâmplate, fiind extrem de afectată de cele întâmplate.

Celebra frumusețe a anilor 90, Bianca Brad, a trecut de-a lungul vieții prin momente grele. Începând cu pierdrea fiicei sale Emma și până la diagnosticarea cu cancer la sân, în urmă cu 6 ani, Bianca a erușit să meagă mai departe. Astăzi este totuși o mamă fericită, avându-l pe Luca, care a ajuns un pianist recunoscut. Într-un interviu exclusiv pentru PLayterch, Bianca Brad a vorbit despre drama pierderii fetiței, dar și despre puterea de a trece peste și de a merge mai departe.

Ajunsă la 53 de ani, Bianca Brad s-a retras de câțiva ani din lumina reflectoarelor. Încearcă să fie cât mai mult timp alături de Luca și are câteva proiecte independente în care activează. Zilele trecute, însă, pe fondul oboselii și a stresului, vedeta a trecut prin momente grele ntr-unul din mall-urile bucureștene. Bianca Brad a povestit cu lux de amănunte pățania, care, în cele din urmă, a ajuns și în atenția poliției, ca urmare a depunerii unei plângeri de către aceasta.

„Marți s-a întâmplat.Am fost la mall, la bancomat, să scot niște bani, însă eram extrem de stresată și obosită, cu multe pe cap. Am introdus suma, am luat cardul, am luat chitanța, însă apoi am plecat fără să mai iau și banii. Suma e una mare, mare. Am realizat abia când am ajuns acasă. Efectiv am căzut în genunchi când am realizat.

Repet, este vorba de o sumă mare, pentru că altfel nu era așa o problemă. Am sunat la bancă și mi-au zis să stau liniștită, că se retrag banii înapoi. Însă mi-am amintit că în spatele meu la coadă era o fată tânără. S-au uitat pe camere și au văzut cum eu am plecat în grabă fără să iau banii, fata din spatele meu a luat banii, s-a uitat spre mine, deci putea să mă strige, însă nu a făcut-o. S-a dus spre toaletă, probabil să numere teancul de bani, apoi s-a întors spre magazine.”, a povestit Bianca Brad, în emisiunea lui Cristi Brancu.