Probleme de sănătate pentru unul din copiii Alinei Laufer. Ce se întâmplă

Clipe dificile pentru Alina Laufer. Frumoasa blondină a întâmpinat probleme cu una dintre gemenii săi. Ce a pățit micuța Davină, în vârstă de numai 8 luni. Au ajuns de urgență la spital.

Alina și Ilan Laufer sunt în culmea fericirii după ce anul acesta au devenit părinții unei fetițe și ai unui băiat, copiii fiind gemeni. Deși soția afaceristului a avut parte de o sarcină dificilă, venirea pe lume a bebelușilor a făcut-o să uite de toate greutățile.

Din păcate, în ultimul timp Alina Laufer s-a confruntat cu anumite probleme. Davina, una dintre gemenii săi în vârstă de 8 luni, a fost dusă de urgență la spital. Fiica afaceristului Ilan Laufer a acuzat dureri și stări de rău de acum câteva zile.

În urma unor analize și teste medicale amănunțite, se pare că micuța ar fi contactat o bacterie destul de periculoasă, Davina fiind pe punctul de a se deshidrata. Momentan, fetița Alinei Laufer ia antibiotic și se simte mai bine.

„Am fost la părinții mei în curte și cred că a luat o bacterie de la animalele de acolo. Nu știu foarte sigur de unde a luat-o. Am acționat la timp, a fost o noapte de coșmar. Inițial, am crezut că-i dau dințișorii, are deja doi jos, dimineața mi-a zis doamna doctor că nu poate să-i fie așa de rău. Luni seara, a început să se simtă rău.

A plâns o oră încontinuu. Nu adormea. Nu am dormit nici noi toată noaptea. Marți dimineață a dus-o la doctor și i-a făcut analize. A avut trei-patru scaune într-o seară. Schimb 10 scutece pe zi mai nou, febră nu a avut.

Nici acum nu vrea să mănânce. Am început diversificarea acum trei săptămâni. I-am dat antibiotic și și-a mai revenit.”, a declarat Alina Laufer în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D.