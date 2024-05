Pe câți bani cântă Ștefan Bănică Jr. la concerte. Impresarul Radu Baron îl laudă: ”Merită fiecare bănuț!”. Cât câștigă și Fuego în 2024 EXCLUSIV

Ștefan Bănică Jr și Fuego, unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului și care reușesc să umple până la refuz sălile de spectacole, au însă și încasări pe măsura talentului. Impresarul Radu Baron ne-a dezvăluit care sunt onorariile lor pentru un concert în 2024. Susține că ambii își merită cu prisosință toți banii.

Radu Baron, vestitul impresar al vedetelor, ne-a vorbit despre mai veche colaborare cu solistul Ștefan Bănică Jr. Care este secretul succesului lui la public?

”Ștefan Bănică Jr. este bun, are clasă, să nu uităm că este actor de teatru, actor de cinema, dar și solist vocal, cu dansatoare, cu backing-vocals. Își merită cu prisosință fiecare bănuț, este unul dintre cei mai complecși artiști din România. Se ia foarte serios, doar e băiatul lui Ștefan Bănică senior! De mic este crescut în această lume artistică, de film, televiziune și teatru. Numai când vezi afișul concertelor lui, știi că te vei bucura de un spectacol grandios, cu invitați speciali, un show care are toate ingredientele”.

Citiți și:

Impresarul Radu Baron ne-a mai spus și care este onorariul lui Ștefan Bănică Jr, artistul care, în acest weekend, este așteptat să facă show și la Zilele Orașului Urziceni, și să cânte inclusiv piesa sa din repertoriu – ”Veta, mi-ai stricat chiuveta”:

”Participăm la acest eveniment cu Ștefan Bănică Jr. și cu Ionuț Dolănescu. Ștefan are un onorariu în jur 15.000 de euro, plus TVA. El vine, însă, pe acești bani cu toată echipa, cu trupa lui. Publicul te iubește când faci spectacol bun, când ai atitudine, când ești serios. Iar Ștefan Bănică Jr. este foarte bun în ceea ce face, pune suflet, acesta este marele lui secret”.

Citiți și:

Ştefan Bănică Jr., replică pentru cei care îl consideră arogant. Artistul, despre influenţa tatălui: „E un preţ”

Am aflat și onorariul celebrului artist Paul Surugiu Fuego. Surprizător, dar el nu este foarte scump, comparativ cu alți colegi de breaslă. Radu Baron ne-a vorbit și despre colaborarea cu acest interpret de top:

”Fuego are altă piață, față de Ștefan Bănică Jr, își face treaba foarte bine și cu niște costuri nu foarte mari. El nu vine cu o echipă mare, astfel că onorariul nu se ridică foarte sus. Fuego are trei variante de spectacol, poate să cânte cu orchestra, cu trei instrumentiști sau doar cu negativul, onorariul lui începe de la 3.000 de euro. Depinde de formula de concert, de localitatea unde este invitat. În general, Fuego își face spectacolele lui, face trei turnee mari pe an, cântă în concerte cu mii de spectatori, vinde biletele foarte bine. Mai are și concertele de colinde, de Crăciun, este și el foarte iubit de public”, ne-a mai declarat impresarul Radu Baron, exclusiv pentru Playtech Știri.