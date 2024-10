Vecina celebră pe care o are Adelina Pestrițu. Nimeni nu știe, însă, de ce au ținut asta ascuns până acum

Una din cele mai urmărite vedete din showbiz-ul românesc, Adelina Pestrițu, s-a lăudat recent cu zona în care locuiește. Tot recent, fanii au aflat și despre vecina celebră pe care o are Adelina Pestrițu. Cu toate astea, nimeni nu știe, însă, de ce au ținut asta ascuns până acum.

Recunoscută ca fiind una din frumoasele din showbiz-ul românesc, și extrem de urmărită pe rețelele de socializare, Adelina Pestrițu a fost surprinsă recent la premiera unui nou film, numai că vedeta nu a fost singura prezență a serii.

Printre cei invitați la premiera de gală s-a aflat și vecina celebră pe care o are Adelina Pestrițu, despre care spune că „De când a văzut că mă mut în zonă, mi-a făcut planul”.

Ulterior, din dialogul cu cei de la Cancan, fanii acesteia au aflat cine este, de fapt, vecina celebră pe care o are Adelina Pestrițu, și anume Adela Popescu care avea să recunoască faptul că „Noi stăm exact pe aceeași stradă”.

Mergând cu gluma mai departe, Adelina Pestrițu avea să-i reproșeze vecinei Adela Popescu faptul că nu a invitat-o până acum la cafea, deși aceasta îi atrăgea atenția că „Cum stai cu programul că eu am trei copii și nu fac față cu programul?”

„Nu am fost la ea acasă, rușine să îți fie că nu m-ai invitat, dar am condus-o de câteva ori și am zis că este ultima dată.

Dar îmi dau seama că este o femeie împlinită și mi-a spus că își mai dorește copii, deci așteptați-vă că vine și al patrulea.”, declară Adeelina Pestrițu, pentru Cancan.