Adela Popescu, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată. Ținuta roșie ca focul i-a fascinat pe internauți: “Bravo!”

Adela Popescu a avut o apariție remarcabilă la nunta lui Daniela Pavel. Actrița a reușit să atragă toate privirile cu ținuta ei roșie ca focul. Pozele de pe rețelele de socializare postate au strâns sute de like-uri în doar câteva minute.

Daniela Pavel a făcut pasul cel mare, iar în urmă cu câteva zile a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui. La nuntă au fost în jur de 400 de invitați, iar printre aceștia a fost și Adela Popescu, alături de Radu Vâlcan.

Actrița și-a făcut apariția purtând o rochie roșie, cu șliț adânc și cu flori decorative la umărul drept și în talie, iar pantofii au fost în ton cu ținuta, tot roșii. Alături de ea a fost și Radu Vâlcan, acesta optând pentru un costum negru, simplu, un tricou alb și pantofi negri.

Adela a fost felicitată de fani pentru rochia elegantă pe care a ales-o. În doar câteva minute a primit sute de like-uri și zeci de comentarii.

„Minunați! Și o rochie superbăăă!”

„Bravo pentru decizia de a avea stilist! Se văd diferențe enorme before and after! Nu-l plătești degeaba!”