Adelina Pestrițu forțează vara! Focoasa brunetă s-a pozat în costum de baie, iar fanii i-au admirat formele voluptoase

Vara bate la ușă, însă Adelina Pestrițu nu mai are răbdare! Superba brunetă s-a lăsat pozată în costum de baie, în cele mai senzuale poziții. Urmașii lui Adam nu și-au putut stăpâni emoțiile la vederea formelor sale voluptoase și au complimentat imediat aparițiile: „Cleopatra din Egipt, varianta românească”. Foto

La începutul tinereții sale, Adelina Pestrițu a fost dansatoare într-un club de renume în Ibiza. A devenit cunoscută în țara noastră prin prisma relației amoroase pe care a avut-o cu Liviu Vârciu. După despărțirea celor doi, focoasa brunetă a activat în modelling, astfel fiind propulsată în showbiz.

După ce a pozat în Playboy și a fost asistenta lui Mihai Morar, profesia în televiziune s-a extins, Adelina Pestrițu devenind prezentatoare a emisiunilor „D Paparazzi” și „WOWBiz” la Kanal D. Astăzi este cunoscută drept una dintre cele mai influente influencerițe din mediul online.

Pe conturile de pe platformele sociale, Adelina Pestrițu face publice detalii din viața personală, dar și profesională. Cel mai recent, bruneta s-a pozat în costume de baie sumare, făcând reclamă unui brand cu sediul în Italia, potrivit informațiilor din spațiul public.

„Fiecare vară are povestea ei. Cum vine căldura, mă gândesc la ce destinații de vacanță voi alege pentru vara asta și ce costume de baie voi purta. Mai ales că am fost nevoită să renunț la cele pe care le aveam. Am ales piesele de rezistență (…) atent lucrate, perfecte pentru zilele de plajă, dar și pentru petrecerile la piscină”, a notat Adelina Pestrițu în descrierea fotografiilor.