Cum se simte Adelina Pestrițu, după ce a renunţat la implanturile mamare. E mai greu decât prima oară: „Nu pot nici să ridic mâinile”

Adelina Pestrițu a făcut o schimbare extrem de importantă, la care nimeni nu se aștepta. Vedeta a renunțat la implanturile mamare, după ani buni în care ne-a obișnuit cu un bust generos. Ce spune despre intervenție și cât de dificilă este recuperarea în acest moment.

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai iubite vedete din România. Fosta prezentatoare TV a fost mereu admirată pentru felul în care arată și este un model pentru toate fanele sale, care și-ar dori să arate ca ea.

De data aceasta, a reușit să șocheze pe toată lumea. Adelina Pestrițu a anunțat că a renunțat la implantul mamar, astfel că recent a trecut printr-o intervenție chirurgicală în acest sens. A vrut să se afle de la ea că a început anul cu o schimbare pe care o va observa toată lumea.

„Mi-am luat inima în dinți și am renunțat la implanturile mamare, decizie luată după mult timp de gândire, în care am analizat situația împreună cu medicii și am luat în calcul tot ce ar putea să urmeze.

Dacă vă întrebați ce m-a convins mai exact să fac asta, vă pot răspunde ferm: durerile de spate provocate de dimensiunile nepotrivite ale implanturilor și disproporțiile estetice”, spune vedeta.