Vă amintiți de Wilmark? Cum a ajuns să arate acum fosta vedetă PRO TV și cu ce se ocupă

Wilmark Rizzo Hernandez sau micuțul Will, cum mai este cunoscut de telespectatori, este complet schimbat față de cum îl știa publicul pe vremea când era jurat la celebra emisiune Dansez pentru tine. Wilmark este bine, s-a relaxat la țară în perioada de izolare impusă de epidemia de coronavirus, a lucrat la grădină, dar a și predat lecții de dans online.

Îl mai știți pe Wilmark? Cum arată acum fosta vedetă PRO TV și cu ce se mai ocupă

Cum epidemia de coronavirus a închis totul în țară, în perioada stării de urgență, nici sala de dans a lui Wilmark nu a scăpat, astfel că dansatorul s-a retras la țară, unde a lucrat la grădină alături de soția lui și cei doi fii, dar a predat și lecții de dans online, acelora interesați. De asemenea, fostul jurat de la Dansez pentru tine este complet schimbat, are părul și barba albe, deși are 42 de ani.

„Suntem la casa de la țară din Mihai Bravu, unde mama Ioanei face agricultură. Și am ajutat și noi, soția mea a pus roșii, salată, ardei, castraveți, iar eu am zis să fiu util și am făcut un solar. Chiar dacă am stat de dimineață până seara la țară, am lucrat cu drag. Eu am cumpărat tot ce trebuia pentru solar, l-am montat și a devenit funcțional. Soția mea a plantat și trandafiri, care au înflorit și sunt minunați. Ne-am simțit bine la țară cât am stat la aer curat și ne-am relaxat. Loukas și Joakin au încercat și ei să ajute cum au putut. M-am bucurat că am putut avea tot felul de discuții, pe diferite subiecte, și că am putut interacționa mai mult. Această perioadă pentru noi a fost o binecuvântare”, a povestit Wilmark, potrivit click.ro.

Wilmark s-a adaptat vremurilor. Oferă lecții de dans online

Wilmark s-a adaptat epidemiei de coronavirus și s-a apucat să predea cursuri de dans online.

„Am închis școala de dans și mi-am sunat colegii ca să vedem cum putem face o platformă de dans, cumva mutată pe tv. Am făcut cursurile de dans online – live și, cum sunt președintele Asociației Române de Dans, am făcut în așa fel să ajut bătrânii din cămine și să le ofer cursuri online și gratuite. Trebuie să fim oameni și mai educați și să ajutăm de la distanță pe cei care au nevoie de asta. Neavând oameni să se ocupe de acest lucru, de instalat, a trebuit tot eu să încep să învăț lucruri tehnice și să montez camere, să fac live-uri, iar uneori am avut ajutor și din partea unui profesionist. Dar dacă vrei, înveți de toate, poți și să faci live-uri, și să instalezi camere, și marketing online. Nevoia te învață„, a mai spus Wilmark.