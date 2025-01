Mutare surpriză la B1 TV. Tudor Mușat, înlocuit la Prime-Time. Cine îi ia locul

B1 TV a anunțat o schimbare majoră în grila sa de programe, care aduce modificări în segmentul de prime-time. Tudor Mușat, una dintre cele mai cunoscute figuri ale postului, a fost înlocuit de Laura Chiriac în intervalul de seară. Prima apariție a noii prezentatoare a avut loc duminică, 12 ianuarie, marcând o nouă etapă în strategia editorială a postului.

Potrivit declarațiilor lui Sorin Oancea, acționarul B1 TV, decizia de a-l înlocui pe Tudor Mușat a fost determinată de necesitatea adaptării la schimbările pieței media.

El a adăugat că postul va analiza împreună cu Tudor Mușat alte formate și proiecte care să se plieze mai bine pe noile direcții editoriale.

De cealaltă parte, Tudor Mușat a vorbit despre diferențele de viziune care au dus la această schimbare.

Mușat a exprimat rezerve față de justificarea schimbării prin prisma audienței, subliniind că nu este de acord cu adoptarea unui model de discurs specific altor televiziuni de pe piață.

În ceea ce privește planurile sale viitoare, Tudor Mușat a precizat că nu are intenția de a rămâne implicat în proiecte viitoare cu B1 TV.

În schimb, acesta își continuă activitatea în alte medii.

„Săptămâna aceasta reiau emisiunile Piața Victoriei la Europa FM și voi continua podcasturile săptămânale This is the story și This is the political story”, a anunțat el.