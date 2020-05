Banii de la Asia Express i-au purtat ghinion. Ce se întâmplă acum cu Oase, fostul câștigător de la Antena 1

Premiul câștigat la Asia Express pare că nu îi este de prea mare folos lui Oase, celebrul dansator. Cu partea lui din premiu, 15000 de euro, dansatorul ș-a deschis un bar care nu prea merge. Principalul vinovat pentru că afacerea lui Oase nu prosperă este epidemia de coronavirus, dar ar putea fi la fel de bine și blestemele lui CRBL, fostul partener al dansatorului.

Premiul de la Asia Express i-a adus ghinion. Ce face acum Oase, fostul câștigător de la Antena 1

Ionuț Dongo, alias Oase, a investit, anul trecut, partea lui de premiu de la “Asia Express”, 15.000 de euro, într-un bar. Celebrului dansator nu prea îi merge afacerea, în contextul epidemiei de coronavirus. Oase a încercat să se conformeze vremurilor în care trăim și a început să vândă în localul său care se numește Kuma băuturi ce pot fi luate la pachet. Barul său serveşte cafea, limonadă, bere, cocktail-uri, însă doar în regim de „take-away”.

“Am fost întrebat de la ce vine Kuma. Oamenii s-au gândit că e ceva elaborat, are o semnificaţie ascunsă, dar vă mărturisesc că eu nu am stat prea mult pe gânduri atunci când am ales numele barului, aşa că l-am numit după pisica mea. Bine, acum e mai greu ca prietenii să îşi dea seama dacă vorbesc despre bar sau despre pisică”, povestea Oase.

CRBL, la cuțite cu Oase după ce acesta l-a trădat

Lumea vorbește că afacerea lui Oase nu ar merge bine și din cauza scandalului lui cu CRBL, respectiv a blestemelor acestuia. CRBL s-a supărat că Oase a acceptat, pe ascuns, să fie coprezentator la Asia Express. CRBL s-a răzbunat pe Oase lansând videoclipul ”Cine mi-s”.

În acest videoclip a ars pozele cu el și cu Oase din timpul Asia Express. Tot în videoclip mai apare și o cruce ce reprezintă moartea prieteniei dintre ei. “Oase a trădat prietenia noastră de 15 ani, începând să vorbească cu Asia Express despre contract, despre a pleca singur acolo şi au început discuţiile.

Oase venea şi îmi spunea: Băi, mie mi-au dat mai mult, mi-au dat şi mai mult, el minţind, bineînţeles, că ştiu şi eu care sunt cifrele, dar el aşa credea, că dacă îmi dă sume mari, eu zic: da, băi, du-te!I-am spus: nu poţi să te duci la Asia Express fără mine, pentru că strici această echipă. Oamenii ne-au iubit şi ne iubesc ca echipă. De ce să te duci tu fără mine şi să strici prietenia?”, a povestit CRBL.