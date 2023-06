Unul dintre cei mai mari actori ai României, interzis la televizor timp de 12 luni. ”Îți venea să urli”

A fost și este unul dintre cei mai mari actori ai României, iar publicul român de teatru și film îl cunoaște din multele producții de la TNB, sau din filme, precum ”Moromeții”, ”Tănase Scatiu”, sau ”Iarba verde de acasă”, precum și din celebrul serial de televiziune ”Lumini și umbre” din 1979. Dar, deși un actor extrem de cunoscut și popular, în perioada de tristă amintire a trecut printr-o perioadă extrem de grea, fiind interzis la televizor timp de 12 luni. Citește mai departe și vezi despre ce actor este vorba.

Astăzi ajuns la o frumoasă vârstă de 74 de ani, marele Florin Zamfirescu este, fără doar-și-poate, unul dintre cei mai mari actori ai României. În anii comunismului, când la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie ”Ion Luca Caragiale” din București, erau doar câteva locuri și extrem de mulți candidați, tânărul Florin Zamfirescu intra primul, urmând cursurile Facultății “Arta Actorului”, la clasa profesorului Constantin Moruzan, absolvind-o 1971 ca șef de promoție.

Din anul absolvirii institutului și până în 1996, când devenea profesor universitar la același institut, azi denumit UNATC, Florin Zamfirescu a jucat pe marile scene ale teatrului românesc, la Târgu Mureș, Teatrul Giulești, Teatrul Bulandra și pe marea scenă a Teatrului Național din București.

Debutul și-l făcea cu un an înainte de a da la institut, pe când era elev la liceu, în cadrul unei emisiuni televizate la Televiziunea Națională, concurs denumit ”Dialog la distanță”. A avut de-a lungul carierei sale nu mai puțin de 30 de roluri în producții cinematografice, cele mai reprezentative fiind în ”Moromeții”, din 1987, în rolul lui Stan Țugurlan, sau cel din 1976 din ”Tănae Scatiu”. Pe micul ecran avea să apară într-unul din cele mai populare seriale TV românești, semnat de Andrei Blaier și Mihail Constantinescu, ”Lumini și umbre”.

După anii 90, Florin Zamfirescu avea să devină mult mai activ ca și formator de opinie, apărând din ce în ce mai des pe micile ecrane, în dezbaterile sociale și politice, fiind un aspru critic al sistemului.

Cele mai importante apariții avea să le aibă în ultimii ani, mai ales după ultimele crize, pandemie, economice, etc. După anul 2019 când lua decizia de a se retrage din viața teatrală și pedagogică, Florin Zamfirescu spunea că se concentrează pe viața personală, mutându-se undeva la țară, alături de actuala sa soție, Daciana Toma.

Dar, ca mulți alți actori ai generației sale, devenind incomod pentru locatarii Birourilor unu și doi, avea să treacă printr-o perioadă extrem de grea. Conform celor de la cancan.ro, marele actor a povestit despre momentul în care avea să fie interzis la televizor timp de 12 luni în perioada comunistă:

„Am fost interzis în televiziune vreun an și ceva, pentru că nu am vrut să recit de Ziua Femeii, pentru Ceaușeasca. M-au invitat, și le-am zis că am ceva de Coșbuc.

Aveau însă ei poeziile lor, iar când m-am uitat pe prompter, trebuia să spun ceva gen Mândria, România, Elena Ceaușescu. Și am plecat. Alea nu erau poezii.

Apoi s-a dat ordinul să nu calc în televiziune. Dar eu aveam și alte treburi, eram asistent la Facultatea de Teatru, făceam film după film”, povestește Florin Zamfirescu publicației amintite.