Doliu în România. Unul dintre actorii din „Nea Mărin miliardar“ a murit. Thury Ștefan avea 81 de ani

Doliu incredibil în lumea artistică. Unul dintre actorii filmului Nea Mărin Miliardar a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Este vorba despre Thury Ștefan, unul dintre cei mai mari balerini ai României. Anunțul a fost făcut de către apropiații săi, pe rețelele sociale.

Lumea cinematografică din România trece prin momente cumplite, după ce actorul Thury Ștefan a decedat la vârsta de 81 de ani. Fostul soț al Ancăi Pandrea a încetat din viață în ziua de marți, 4 aprilie.

Vestea tristă a dispariției marelui balerin român a fost făcută publică pe rețelele sociale, în urmă cu puțin timp. Actorul a fost cunoscut pentru rolurile din peliculele Nea Mărin miliardar și Veronica.

Puțini sunt cei care știu faptul că Ștefan Thury a fost însurat de trei ori, prima femeie pe care a dus-o la altar fiind actrița Anca Pandrea.

Al doilea mariaj a fost cu balerina Cornelia, femeia care i-a dăruit doi copii, pe nume Violeta şi Ernest. Căsnicia lor nu a durat, cei doi fiind nevoiți să meargă pe drumuri separate în viață.

După câțiva ani, regretatul Thury Ștefan s-a îndrăgostit de Mioara, o actriță alături de care avea să trăiască o frumoasă poveste de dragoste până la finalul vieții sale.

Fostul mare balerin a locuit alături de cea de-a treia soție în Câmpulung Muscel, județul Argeș.

„Am fost căsătorit de 3 ori. Prima mea nevastă a fost Anca Pandrea cu care am fost căsătorit 2 ani şi jumătate. După ce ne-am despărţit, am dus o viaţă de boem şi timp de 18 ani, am fost liber.

Atunci m-am căsătorit cu o colegă, o balerină cu care am colindat în toată lumea. Mi-a făcut 2 copii şi aşa m-a păcălit s-o iau de nevastă. Îmi amintesc că în timp ce ne aflam în Italia, m-a lăsat numai cu paşaportul.

Mi-a golit contul din bancă, mi-a luat maşina, toate bijuteriile şi a fugit, de fapt a rămas în Italia. Totul a fost premeditat pentru că aranjase cu maică-sa să aibă grijă de copii, care erau micuţi.

M-am întors în ţară şi a trebuit să mă apuc serios de muncă pentru că nu mai aveam nimic.M-am întors la Timişoara, unde m-am angajat la barul de noapte al unui prieten.

Aici câştigam cam 6000 de lei”, povestea Thury Ștefan, acum câțiva ani, pentru publicația Actualitatea Musceleană.