Ce îi reproșează Florin Zamfirescu lui Nicu Rață din ”Las Fierbinți”, fostul lui student: „Mă așteptam la mai mult, i-aș fi văzut o altă carieră”. EXCLUSIV

Florin Zamfirescu, fost rector la Academia de Teatru și Film, în perioada 2000- 2008, a școlit mulți actori. Unii i-au depășit așteptările, alții, dimpotrivă. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Florin ne-a vorbit despre traiectoria profesională a artistului Marius Chivu, cunoscut și datorită rolului din serialul de impact ”Las Fierbinți” (PRO TV), unde îl interpretează pe amuzantul Nicu Rață.

La cei aproape 74 de ani ai săi, fostul profesor ne-a împărtășit cazul unui fost student despre care a crezut inițial că va avea o cu totul altă evoluție a carierei decât cea consumată în realitate:

El face referire la Marius Chivu, actor care în prezent face parte din trupa Teatrului „L.S. Bulandra” din Capitală și e cunoscut marelui public în special din ipostaza de interpret al personajului Nicu Rață din serialul de mare impact „Las Fierbinți”, de la PRO TV.

Poate că m-am grăbit să trag concluzii. Poate că am fost prea nerăbdător și am vrut să scot prea repede melcul din cochilie. Poate a apărut altceva pe parcurs, cine știe?! Eu i-aș fi văzut o altă carieră, chiar dacă lumea îl știe astăzi din ”Las Fierbinți”. Cred că ar fi putut face mult mai mult decât atât!”, adaugă același Florin Zamfirescu pentru Playtech Știri.

Florin Zamfirescu mai spune că fostul său student a făcut mereu dovada unui talent aparte, care ar fi putut intra „în factura unică a unui actor de mare impact”:

Marius Chivu a absolvit Academia de Artă și Film, în 2000, la clasa profesorului Florin Zamfirescu. În urmă cu ceva vreme el a mărturisit în podcastul colegului său de serial Mihai Bobonete că, după divorț, a traversat o perioadă tare dificilă:

„Am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimic”, a precizat Marius Chivu în podcastul lui Mihai Bobonete.