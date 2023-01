Vestea începutului de an despre Victor Rebengiuc. A făcut anunțul oficial

În urmă cu două zile ne luam la revedere de la un monstru sacru al scenei și filmului românesc, Mitică Popescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Tot la început de an aflăm și de retragerea din activitatea artistică a unui alt mare nume din cinematografia și teatrul românesc. Maestrul scenei și al filmului Victor Rebengiuc a decis să se retragă, după o viață dedicată culturii și artei românești, încununată într-o carieră de 67 de ani. Ultimul său rol, început în stagiunea anului trecut, este în spectacolul „Tatăl”, o adaptare românească după piesa piesa de teatru „The Father” de Florian Zeller.

Născut în 1933 în București, și de formație militară, Victor Rebengiuc avea să facă cunoștință cu mirajul teatrului colaborând cu o trupă de amatori din zona Vitan. Ulterior, după terminarea Liceului Militar, inspirat de tatăl său, de profesie și care avea să piară în Cel de-al Doilea Război Mondial, în Bătălia de la Stalingrad, tânărul Victor Rebengiuc avea să intre la Institutul de artă Teatrală și Cinematografică din București, intrând pe mâna a doi alți mari exponenți ai teatruli românesc al acelor ani, Aura Buzescu și Clody Bertola.

Avea să-și termine studiile la clasa marii actrițe Aura Buzescu în 1956, iar din urmtăroul an, intra ca actor al Teatrului Bulandra. În anul în care termina institutul avea și debutul în cinematografie, în filmul „Mîndrie”. Notorietatea și recunoașterea calităților sale actoricești avea să vină, însă, în 1965, prin interpretarea rolului din filmul „Pădurea Spânzuraților, în regia regizorului Liviu Ciulei, Apostol Bologa.

A avut două mariaje, primul cu fosta sa colegă, Anca Verești, dar avea să divorțeze după doar cinci ani, ulterior căsătorindu-se cu o altă mare actriță, Mariana Mihuț, cu care este și astăzi căsătorit, și au un fiu, Tudor, născut în 1975, azi un arhitect de succes.

Vezi și: Cum arăta Victor Rebengiuc în tinerețe. Imagine rară cu marele actor român

Dar, adevărata recunoaștere a caracterului său de artist complex și cu fațete multiple, avea să vină în capodopera cinematografică din 1986, în regia lui Stere Gulea, „Moromeții”, adaptarea cărții lui Marin Preda. Într-un interviu acordat Adevărul.ro, marele actor declara despre rolul memorabil din „Moromeții”:

„Nu m-am văzut nici o clipă în acest rol, pentru că familiarizarea mea cu viaţa la ţară se făcuse, mai degrabă, prin poveşti. Am fost crescut la oraş şi n-am avut rude la ţară, aşa că prototipul ţăranului român, sintagma asta demonetizată, era pentru mine extrem de vagă.

Cum să dau viaţă eu unui prototip? Am luat cartea, am citit-o şi recitit-o de câteva ori. Descopeream o altă lume, pe care încercam din răsputeri s-o înţeleg.

Cartea m-a fermecat, m-a cucerit de prima dată când am citit-o. Atunci nu mi-a trecut prin cap că l-aş putea juca pe Moromete. Era o lume în care nu mă vedeam. Când mi s-a dat rolul ăsta, m-am speriat şi am fugit acasă la Bucureşti”, decalra marele Victor Rebengiuc pentru publicația amintită.