Unde se ascunde fostul deputat PSD Cristian Rizea, dat în urmărire internațională. Locul în care nu l-au căutat anchetatorii

Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, a fost dat în urmărire internațională de ceva timp și s-a descoperit locul în care s-ar putea ascunde, nu foarte departe de România. Bărbatul este căutat de autorități pentru faptul că s-a sustras de la executarea pedepsei de 4 ani și 8 luni de închisoare, pe care o primise pentru trafic de influență și spălare de bani.

Unde se ascunde fostul deputat PSD Cristian Rizea, dat în urmărire internațională

Cristian Rizea se afla în urmărire internațională și a fost de curând observat și fotografiat, chiar pe stradă, în Chișinău, Republica Moldova. Bărbatul a fost surprins în momentele în care își ducea copilul la școală, dar potrivit surselor, acesta ar avea foarte puține ieșiri publice. Bărbatul s-ar afla de ceva timp în capitala Republicii Moldova, având și o dublă cetățenie, pe care ar fi obținut-o cu ajutorul unor oficiali ai PSD. În mediul online au circulat și câteva imagini cu fostul deputat, tocmai în respectivele ipostaze, potrivit celor de la Mediafax.

Totodată, există surse și în cadrul Poliției Române care au confirmat că dețin informații potrivit cărora Cristian Rizea se află în Chișinău, dar până în momentul de față nu a fost oferită nicio declarație sau confirmare oficială, din partea autorităților din Republica Moldova. A fost emisă și o sesizare de către autoritățile române, către cele moldovene, fiind astfel emis și un mandat de aducere, pe numele lui Cristian Rizea.

De ce a fost condamnat Cristian Rizea

În luna martie din acest an, bărbatul a fost condamnat de către Înalta Curte la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor. Cristian Rizea a fost, mai apoi, trimis în judecată de către DNA, sub o acuzație cât se poate de gravă, că ar fi pretins în mod direct suma de 300.000 de euro, de la omul de afaceri Lucian Colțea. Banii au fost disimulați sub forma a două contracte fictive de împrumut. Suma uriașă de bani a fost cerută în schimbul promisiunii fostului deputat PSD de a interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS). Ar fi exista anumite intervenții și la Primăria comunei Chiajna, în vederea rezolvării de diverse interese și probleme personale.