Denise Rifai i-a pus gând rău Vioricăi Dăncilă: “E o anomalie politică”. Ce plănuiește prezentatoarea să facă

Prezentatoarea TV de la Realitatea Plus pare să-i fi pus gând rău candidatei PSD pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2019. Deși mai sunt doar două zile până la acest moment decisiv pentru viitorul românilor, în care își vor alege liderul țării, Viorica Dăncilă încă se află în plină campanie electorală. După dezbaterea acesteia de marți, când i-a invitat pe cei din presă, asemenea actualului președinte Klaus Iohannis, să-i adreseze diverse întrebări, Viorica Dăncilă pare să fi stârnit diverse reacții.

Una dintre cele care i-a răspuns vehement candidatei pentru Cotroceni a fost prezentatoarea Denise Rifai. Aceasta pare să se fi dezlănțuit, în mediul online, pentru că a făcut publice câteva mesaje, în acest sens, în care o critică aspru pe Viorica Dăncilă.

De asemenea, aceasta a tras câteva concluzii despre parcursul candidaților la alegerile prezidențiale, făcând referire nu doar la Viorica Dăncilă, ci și la fostul său coleg de la Realitatea TV, Rareș Bogdan, sau la actualul președinte Klaus Iohannis.

„Candidatul Dancila nu există. Pur și simplu. Nu există. E o anomalie politică în sine. Este importantă doar pentru buticurile unde investește zeci de mii de euro, sute de mii chiar, pe hainele și acareturile pe care le poartă cu un aer fake de noblesse a la Videle.

Pe mine ce mă dezgustă la Dancilă e tupeul ăsta fabulos cu care minte cu NESAȚ. Să vă dau un mic exemplu. Amăratul ăla de ceas. Ăsta ultimul pe care l-a remarcat presa. Al n-șpelea Cartier pe care îl are. Deci ceasul e din aur. E tras în diamante și se vede prin TV că e mega autentic. Un astfel de ceas costă minimum 35 mii euro. 35. Iar ea minte cu nerușinare că e sub 5 mii de euro. Eu din ce am văzut, toate acareturile lui Dăncilă – ceasurile, bijuurile și brosele duc în vreo 200 mii euro. Așa, de departe. Iar ea minte cu un tupeu ordinar o țară întreagă că ce vedem nu e ce este. Eiii, morala care e?

Dacă minte cu atâta talent și viclenie pentru un amărât de ceas în contextul în care este atât de evident și de ușor de dovedit că vorbim de un ceas exorbitant de scump, vă dați seama cam cum și cât minte în rest?! Deci, de Dancilă scăpăm. E slabă. Are discurs greoi. E depașită mult de tot ce i se întamplă. Este o anomalie politică așa cum am spus de la început.”, a mai scris Denise Rifai, pe rețelele sociale.