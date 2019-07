Un miliardar vrea să salveze Pământul, iar soluția lui ar putea funcționa: la ce s-a gândit

Protecția mediului înconjurător este o problemă din ce în ce mai arzătoare, pentru noi toți. Din fericire, există mulți oameni care încearcă să schimbe ceva.

În urmă cu câteva luni, când s-a strâns peste un miliard de dolari pentru restaurarea Catedralei Notre Dame, mulți oameni au sărit în sus că nu se remediază probleme ”mai importante” cu acei bani. În cauzl în care consideri protecția mediului ca fiind una dintre acele probleme, s-ar putea să rezonezi cu ideea de investiție a lui Hansjorg Wiss.

În urmă cu ceva timp, filantropul Hansjörg Wyss și-a anunat proiectul pentru salvarea planetei, protejarea mediului și încetinirea ritmului încălzirii globale. El este CEO-ul fundației Wyss și, deși s-ar putea să nu fi auzit niciodată acest nume, vrea să doneze un miliard de dolari în următorii zece ani pentru binele planetei.

Într-un articol publicat de New York Times, bărbatul și-a detaliat planul cât se poate de simplu și de eficient pentru a face un bine Terrei. Dacă îți permite bugetul, te poți arunca să faci ceva similar. El vrea să cumpere bucăți mari de teren în diverse zone de pe mapamond pe care să le transforme în parcuri deschise publicului larg.

”Plec de la ideea că zonele sălbatice și apele sunt conservate cel mai bine nu în mâinile unor entități private, închise în spatele unor porți, ci sub forma de parcuri naționale publice, refugii pentru vietățile sălbatice, rezervații marine, deschise pentru totdeauna tuturor celor care vor să le experimenteze și exploreze. Noțiunea de a păstra aceste locuri în încrederea publicului a fost una care m-a influențat profund de când eram tânăr, de când m-am cățărat și am explorat terenurile publice din zona munților Stâncoși din Colorado”, a explicat Wiss.

Wiss speră că prin intermediul contribuțiilor sale să poată proteja 30% din planetă până în anul 2030. Din momentul în care s-a angajat în mod public să protejeze natura, în doar două luni, a donat peste 66 de milioane de dolari către nouă organizații diferite.

Today, we’re excited to announce the launch a $1 billion campaign to help protect 30% of the planet by 2030. Learn more at https://t.co/XK6iRrXOX1 pic.twitter.com/9wBvXVzCy7

— Wyss Campaign for Nature (@WyssCampaign) October 31, 2018