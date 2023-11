Un medic a aflat că mai are de trăit doar jumătate de an. Decizia neaşteptată luată de bărbatul de 54 de ani, e o mare lecţie de viaţă

Cum ar fi să ai parte de o astfel de veste, că ai mai avea de trăit doar jumătate de an? Nimeni nu-și dorește o astfel de situație. Dar realitatea, de cele mai multe ori, poate fi una dură și crudă, cum este și cazul de față, al unui medic, Daniel Bockmann, care a aflat că mai are de trăit doar jumătate de an. Citește mai departe și vezi care a fost decizia neaşteptată luată de bărbatul de 54 de ani.

Dacă ai avea doar un an de trăit, ce ai face?

Nu de puține ori, mai în glumă, mai în serios, ni s-a adresat această întrebare, care pe cât de dură poate fi, în anumite cazuri poate deveni o realitate, ca în cazul unui medic britanic de 54 de ani, care a aflat că mai are de trăit doar jumătate de an.

Surprinzător, unii ar răspunde la această întrebare că ar face exact ceea ce au făcut și până la acel moment, iar alții s-a apuca de făcut liste cu lucruri pe care nu le-au făcut și ar vrea să le facă în timpul pe care îl mai au, cam ca personajul lui Jack Nickolson în pelicula ”The Bucket List”, din 2007, în care joacă alături un alt mare actor american, Morgan Freeman.

Dar, în cazul de față nu vorbim de un posibil scenariu de film, ci de o realitate cruntă trăită de un medic care a aflat că mai are de trăit doar jumătate de an.

Daniel Bockmann a aflat că mai are de trăit doar jumătate de an

Doctorul Daniel Bockman, chiropractician din Texas, a fost diagnosticat cu cancer de colon în stadiul 4 în 2021. Acest diagnostic dur venea după ce medicii i-au găsit o tumoare ”de mărimea unei mingi moi” în rect.

Ulterior au descoperit că boala se răspândise, ducând la alte trei tumori în plămâni și șapte în ficat, iar la alte analize afla că s-a răspândit în pancreas, iar medicul său a declarat că, și în cel mai bun caz, nu mai are mai mult de șase luni de trăit.

Conform celor de la DailyMail, Doctorul Daniel Bockman spune că, în ciuda perspectivelor sumbre, este copleșit de sprijin și ”mai însetat de viață” ca niciodată.

”Nu m-am simțit niciodată complet ca persoană în toată viața mea. A existat doar acest curent de fond: „Nu sunt o persoană pe deplin realizată”. Iar acest lucru m-a aruncat rapid în acest sentiment de a fi: „Știu cine sunt acum. Știu de ce mă aflu aici. Este mult mai bine decât mi-aș fi putut imagina.”, spune Doctorul Daniel Bockman.

Situația medicului, o mare lecţie de viaţă

Medicul, bolnav de cancer de colon în fază terminală, spune că sunt ”cele mai fericit șase luni” pe care le-a avut vreodată.

În 2020, Daniel Bockmann a început să se confrunte cu un ușor disconfort gastrointestinal, inclusiv constipație și diaree. Vegetarian de-o viață, s-a gândit că era doar deshidratat și că nu primea suficiente fibre, care susțin o digestie sănătoasă.

A adăugat mai multă apă și fibre în dieta sa, dar în următoarele câteva luni, simptomele sale s-au agravat treptat.

”Am început să am dureri destul de continue. Mă simțeam ca și cum aș fi stat pe o minge de golf. Mă simțeam acolo jos și nici măcar nu părea cu adevărat umflat, dar era foarte inconfortabil să stau jos.”

Apoi a început să se confrunte cu nevralgia, numită uneori durere nocturnă, o durere ascuțită, șocantă, care urmează traseul unui nerv, care poate apărea atunci când nervii sunt deteriorați sau iritați.

”Chiar dacă nu sunt medic de medicină internă, cu toții am învățat că există anumite semne distinctive pentru cancer. Unul este durerea nocturnă, iar altul este sângele în scaun. Apoi am început să am sânge în scaun și asta a fost prima mea realizare: „Stai puțin. S-ar putea să fie mai mult decât cred eu”, a declarat medicul pentru DailyMail.com.

La momentul la care a început să se simtă rău, Dr. Bockmann avea 51 de ani la acea vreme, iar câteva luni mai târziu, în 2021,a făcut în sfârșit o colonoscopie.

La colonoscopie s-a constatat că tumora era localizată în rect și era de mărimea unei mingi de softball, iar testele suplimentare au relevat trei tumori în plămâni și șapte în ficat.

A început imediat 30 de runde de chimioterapie și radioterapie combinate, urmate de o rezecție hepatică, care a îndepărtat o treime din organ, și de o intervenție chirurgicală asupra tumorii primare rectale.

De asemenea, medicii i-au pus o pungă de ostomie, o pungă de plastic care colectează deșeurile printr-o deschidere chirurgicală în intestine, timp de trei luni.

Aproape imediat, simptomele doctorului Bockmann au început să se amelioreze, iar tumorile au început să se micșoreze. Dar medicii l-au avertizat în continuare că probabilitatea ca el să supraviețuiască după cinci ani era de doar 15 la sută.

Care a fost decizia neaşteptată luată de Daniel Bockmann

După spitalizare și după un an în care mama sa, Maggie, l-a ajutat să aibă grijă de el, Daniel Bockmann și-a recăpătat cea mai mare parte din greutate și merge la sală de cel puțin trei ori pe săptămână, pe lângă drumeții.

De asemenea, a trecut la o dietă keto în încercarea de a ”înfometa” celulele canceroase. Aceasta presupune eliminarea majorității carbohidraților și optarea pentru proteine pe bază de carne, cum ar fi puiul și somonul.

Dar, în ciuda prognosticului sumbru, Daniel Bockmann a declarat că se simte cel mai fericit din viața sa.

”Sunt mai entuziasmat și mai însetat de viață decât am fost vreodată. A fost doar un efect secundar uimitor și neașteptat Există acest aspect pozitiv. Pur și simplu te obligă să-ți realiniezi radical prioritățile. Nu-ți mai pasă de meschinării, de toate distracțiile pe care pur și simplu le acumulăm. Pur și simplu te desprinde de tot zgomotul și te lasă cu lucrurile pure și crude care contează în viață. Și pentru asta, sunt incredibil de recunoscător. Sunt cea mai fericită din viața mea. Aceste cuvinte sună banal, dar bogăția din viața mea este pur și simplu ieșită din comun.”, mai spune medicul Daniel Bockmann , conform publicației DailyMail.

Daniel Bockmann a început să își documenteze călătoria sa în lupta împotriva cancerului pe YouTube, ca o modalitate de a-și ține prietenii și familia la curent. Luna trecută, el a distribuit un videoclip despre speranța sa de viață și a fost șocat când a primit peste 500.000 de vizualizări.