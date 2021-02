Ultimii bani ai lui Irinel Columbeanu. Din ce ar putea să trăiască, atunci când va ajunge aproape de faliment

Nu mai este un secret faptul că Irinel Columbeanu nu mai trăiește în lux și opulență, ba dimpotrivă, excentricul om de afaceri de la Izvorani o duce acum destul de greu și locuiește într-un apartament modest din Capitală. Ce resurse mai are Iri?

Fostul om de afaceri, Irinel Columbeanu trece printr-o perioadă foarte dificilă a vieții sale. Totul s-a năruit pentru el, atunci când în urma unei afaceri defectuoase a pierdut aproape tot. Începând cu vila sa de la Izvorani, dar și o parte dintre afaceri. În prezent, afaceristul locuiește într-un apartament modest din București. Mai mult, bărbatul care cândva era pasionat de mașinile luxoase este acum nevoit să conducă un autoturism care se situează departe de obișnuițele sale de milionar.

Irinel Columbeanu nu și-a pierdut doar averea, el este nevoit sa locuiască și departe de Irinuca, unica sa fiică. Este cunoscut faptul că afaceristul era foarte atașat de fetița lui, pentru care a dus lupte în instanță cu fosta soție, Monica Gabor. La acea vreme el a câștigat custodia fetiței pe care a înconjurat-o cu multă dragoste și căreia i-a oferit o viață demnă de o prințesă. Însă, în urma prăbușirii sale finaciare, fiica fostului milionar de la Izvorani s-a mutat în Statele Unite, alături de mama sa.

Cu toate că a trecut prin astfel de momente neplăcute, se pare că Irinel nu s-a dat bătut. Alte persoane aflate în situația lui ar fi clacat în astfel de situații, după ce a pierdut o avere colosală. Iri, însă, își acceptă soarta și merge mai departe. Mai mult, afaceristul are tăria de a vorbi despre situația neplăcută prin care trece.

Întrebat fiind cât cheltuiește pentru mâncare, el a răspuns presei fără să ascundă adevărul. Irinel susținea că dă lunar pe alimente în jur de 3.000-5.000 lei. De asemenea, el a mai declarat că își gătește singur.

„Stați un pic să fac o socoteală. Nu știu, undeva între 30 și 50 de milioane. Se întâmplă sa folosesc acești bani pentru mâncare. Faptul că îmi gătesc singur este o plăcere, nu o fac întotdeauna pentru că nu am atâta răbdare”, a răspuns fostul milionar, conform viva.ro

Pe lângă domeniul de la Izvorani, dar și afacerile pe care le deținea, Irinel mai avea în proprietate niște terenuri agricole în localitatea Căpreni. Însă, de la momentul acela au trecut câțiva ani si nu se știe dăcă Irinel mai are acele proprietăți sau între timp au fost vândute.

„Aici mai are doar câteva terenuri agricole. În ceea ce mă privește, sunt neam cu Ion Columbeanu, am fost apropiați, am păstrat legătura, așa că voi participa și eu la slujba de înmormântare”, spunea primarul din Căpreni, atunci când a murit Ion Columbeanu, scrie sursa.