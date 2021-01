Ce avere mai are Irinel Columbeanu, de fapt. Primarul l-a dat de gol: ”Mai are câteva terenuri pe aici”

Irinel Columbeanu e unul din afaceriștii din România care a șocat cu extremele de care a avut parte în viață. Ce avere mai are acesta? Primarul din comuna natală a regretatului său tată l-a cam dat de gol. Care sunt bunurile de care se mai poate bucura?

Ce avere are Irinel Columbeanu?

Irinel Columbeanu e unul din cei mai discutați afaceriști de la noi. Pe lângă relațiile sale cu femei cu mult mai tinere decât el, palatul de la Izvorani cu care i-a făcut pe mulți să-l invidieze, moștenirea și viața sa de lux încă din fașă, acum a rămas pe buzele multora doar cu controversa din spatele eșecului din plan financiar. Un al doilea plan al acestuia ar fi să se mute la țară, în cazul în care nu-și va mai putea permite să-și susțină traiul la București.

Fostul milionar deține o moștenire în localitatea Căpreni, un loc pe care nu l-a mai văzut din copilărie. În cazul în care redresarea financiară nu va veni prea repede, planul b ar putea să-l facă să trăiască mai liniștit, cu cheltuieli mai puține, la țară. Ion Columbeanu, tatăl acestuia, s-a născut în anul 1926 în Căpreni, într-o familie săracă. Bărbatul a terminat 7 clase la școala din comună, ulterior a plecat acasă la doar 11 ani.

În anul 1942 devenea ucenic la Șantierul Naval Constanța, iar în 1945 a intrat în UTC. În 1959 intra în elita comunistă, loc unde a rezistat într-o poziție înaltă în timpul a 16 ani de guvernări. ”Aici mai are doar câteva terenuri agricole. În ceea ce mă privește, sunt neam cu Ion Columbeanu, am fost apropiați, am păstrat legătura, așa că voi participa și eu la slujba de înmormântare”, a spus primarul din Căpreni.

Cum și-a pierdut averea?

“Irinel a vândut pe rând proprietățile, una după alta. A vândut un apartament, iar din acei bani a reușit să își păstreze statutul. Mai apoi s-au terminat banii și a vândut altul și tot așa. Mulți ani a reușit să păcălească pe toată lumea și si să lase senzația că încă este potent din punct de vedere financiar. Numai că a ajuns într-un punct în care efectiv nu mai are ce să mai vândă. A rămas fără nimic”, ne-au mărturisit surse apropiate acestuia.

“Aici se simte acasă acasă şi are o familie şi asta i-a spus şi tatălui ei, că ‘vreau să stau aici cu mama mea. Pur şi simplu aici simt că am o familie, că acolo în România am bone, aici e mama mea şi am şi un frate’, iar lui Pink îi spune ‘daddy’, ea este foarte ataşată de Pink. Noi abia aşteptăm să se mute Irina aici. Ne-am întâlnit cu Iri de mai multe ori că Irina nu mai voia să plece în România. Ne jucăm, gătim, facem lucruri împreună, doar că am avut această familie doar două luni, iar ea voia să continue”, declara Monica în 2018, pentru o revistă din România.