Ultima vedetă care a vorbit cu Ion Caramitru înainte de internare. Ce și-au zis: ”Spunea lucruri neinteligibile”

Marele actor Ion Caramitru s-a stins din viață ieri, vârsta de 79 de ani. Actorul era internat la Spitalul Elias din București. O vedetă din România a vorbit cu acesta chiar înainte de internare.

Ion Caramitru a murit pe data de 5 septembrie. Președintele Uniunii Teatrale din România și directorul Teatrului Național București a stat de vorbă cu unul dintre colegii săi de breaslă, înainte de a se interna în spital. Mai exact, Ion Caramitru a avut o discuție cu un alt mare actor, și anume, Victor Rebengiuc. Se întâmpla la începutul lunii iulie. Victor Rebengiuc a fost cel care a dezvăluit discuția, spunând că, la vremea respectivă, habar nu avea că Ion Caramitru este bolnav.

„Habar n-am avut, nici el nu a știut că e bolnav! Eu am vorbit cu el când s-a întors din Elveția, am vorbit la telefon, era la Moeciu, la odihnă. Am vorbit ce faci, cum faci, cum a fost în Elveția, mă rog… Soția lui, Micaela, mi-a spus că după convorbirea asta, la scurt timp, câteva ore poate, a dat niște semne, a început să vorbească puțin necontrolat, spunea lucruri neinteligibile, dar i-a trecut.

Imediat ce și-a dat seama că este grav s-a suit în mașină și a venit la București, a intrat în spital și de atunci și până acum a fost în spital”, a relatat Victor Rebengiuc.